Amazon szykuje rewolucję w dostawach. 500 mln paczek rocznie zrzuci z drona

Aby dostarczyć produkty w mniej niż godzinę a ostatecznie w 30 minut, drony są najskuteczniejszą drogą – podaje Amazon.

Debiut drona MK30 zaplanowano na 2024 rok. Może on przenosić paczki ważące do 2,5 kilograma.

MK30 leci z prędkością około 80 kilometrów na godzinę. Może przelecieć 12 kilometrów w obie strony i jest w pełni autonomiczny.

Prawie dekadę po tym, jak Jeff Bezos po raz pierwszy ogłosił dostawę dronami, Amazon twierdzi, że jest wreszcie gotowy do rozpoczęcia zrzucania paczek i to dosłownie. Najnowszy model drona zrzuci paczkę dostarczaną klientowi z wysokości około czterech metrów – informuje CNBC.

Autonomiczny dron dostawczy

Debiut drona MK30 zaplanowano na 2024 rok. Ma być on mniejszy, lżejszy, a przez to znacznie sprawniejszy, a także o 25 proc. mniej hałaśliwy niż poprzednia jego wersja. Ma nieco ponad 1,5 metra średnicy i waży około 36 kilogramów. Może przenosić paczki ważące mniej niż 2,5 kilograma, a dostawy muszą zmieścić się w jednym opakowaniu wielkości pudełka po butach.

Skrzynia jest ładowana z tyłu, po czym dron startuje pionowo, podobnie jak helikopter, za pomocą sześciu śmigieł. W powietrzu obraca się do przodu, a sześciokąt otaczający drona służy jako jego skrzydła.

MK30 leci z prędkością około 80 kilometrów na godzinę. Może przelecieć 12 kilometrów w obie strony i jest w pełni autonomiczny. Po dotarciu do miejsca dostawy schodzi pionowo, skanuje teren, aby upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód, a następnie upuszcza pudełko z pułapu około czterech metrów nad ziemią.

Amazon: dostawy w 30 minut

„Nasza definicja skali to dostarczanie 500 mln paczek dronami do dziesiątek milionów klientów rocznie do końca tej dekady. Dostawy mają obejmować gęsto zaludnione obszary, jak Boston, Atlanta i Seattle. Zrobimy ważny krok w tym kierunku dzięki naszemu nowo zaprezentowanemu dronowi dostawczemu nowej generacji — MK30 . Obecnie jest budowany i ma wejść do użytku w 2024 roku” – informuje Amazon na stronie internetowej.

Zwiększony zasięg, większe bezpieczeństwo i możliwość latania w deszczu mają umożliwić klientom częstsze wybieranie dostawy dronem.

„Aby w zrównoważony sposób dostarczać szeroką gamę produktów na dużą skalę w mniej niż godzinę, a ostatecznie w 30 minut, drony są najskuteczniejszą drogą do sukcesu” – podaje Amazon.