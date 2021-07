Euromonitor: Jak pandemia zmieniła podejście e-konsumentów do technologii

Euromonitor International, we współpracy z National Retail Federation (NRF) zbadał, jak w świetle pandemii COVID-19 zmieniła się relacja osób kupujących cyfrowo do technologii. Fot. unsplash

Wpływ COVID-19 przyspieszył cyfrową transformację w branży detalicznej. Detaliści poprawiali jakość obsługi konsumentów w kanałach internetowych oraz dokonywali inwestycji technologicznych w sklepach stacjonarnych. Według raportu Voice of the Industry: Digital Survey, prawie trzy czwarte przedstawicieli handlu detalicznego uważa, że kryzys przyspieszył niektóre, jeśli nie wszystkie, inwestycje związane z technologią.

W marcu prawie 30% globalnych konsumentów mających dostęp do internetu deklarowało korzystanie z transmisji na żywo w celu dokonania zakupu w ciągu ostatniego miesiąca.

E-handel żywnością i napojami wzrośnie o 8% w 2021 r.

W 2025 r. nadal 76% towarów będzie kupowane w sklepach stacjonarnych.

Dużą rolę w rozwoju płatności cyfrowych ogrywają „cyfrowe portfele” - platformy, które bezpiecznie przechowują informacje o płatnościach użytkowników i odpowiednie dane osobowe, aby umożliwić szybkie zakupy.

Podstawową formą odbioru/dostawy towaru może stać się usługa click-and-collect. Niektórzy konsumenci, głównie w Chinach, chcieliby otrzymywać swoje zakupy za pomocą dronów.

Euromonitor International, we współpracy z National Retail Federation (NRF) zbadał, jak w świetle pandemii COVID-19 zmieniła się relacja osób kupujących cyfrowo do technologii. Raport jest podzielony na pięć aspektów dotyczących doświadczenia zakupów detalicznych: odkrywanie online; zakupy online; zakupy w sklepie; płatności; dostawa i odbiór. Raport Voice of the Consumer: Digital Survey firmy Euromonitor jest coroczną ankietą przeprowadzaną w 20 krajach wśród konsumentów korzystających z Internetu.

Według raportu, 72 proc. retailerów oceniło, że COVID-19 przyspieszył transformację cyfrową firmy przynajmniej o jeden rok. 73 proc. uznało, że przyspieszył inwestycje w technologie, a 58 proc. stwierdziło, że pandemia przyspieszyła wprowadzenie nowych produktów związanych z nowoczesnymi technologiami.

Odkrywanie online

Możliwość wirtualnego łączenia się z konsumentami na platformach cyfrowych zmieniła doświadczenie zakupów online. Wcześniej było ono statyczne, teraz, dzięki wykorzystaniu technologii, e-zakupy angażują zmysły.

Jednym ze sposobów odtworzenia fizycznego doświadczenia w kanale cyfrowym jest funkcja wirtualnych przymiarek. Według raportu, prawie 30% osób uważa, że możliwość wirtualnego przymierzenia jest ważną funkcją online. Na całym świecie takie nastawienie jest najwyższe wśród millenialsów i konsumentów z rynków wschodzących. Technologie, takie jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, mogą wpierać wybory konsumentów. Chociaż technologie te są dostępne na rynku od lat, 58% e-konsumentów na całym świecie twierdzi, że ich nie używało.