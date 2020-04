InPost wprowadza Multiskrytkę. Ma rozładować tłok w paczkomatach

W jednej Multiskrytce mogą znajdować się tylko opłacone przesyłki – jeśli jedna paczka przesłana do tego samego odbiorcy będzie za pobraniem, a inna została wcześniej opłacona, to będą one czekały na odbiór w dwóch różnych skrytkach.

Jeśli klient zamówi 3 przesyłki u różnych dostawców z odbiorem w Paczkomacie, a dwie z nich przyjdą w jednym dniu – to w takim przypadku dwie paczki zostaną umieszczone w Multiskrytce, a trzecia w kolejnej skrytce. W sytuacji, gdy nie wszystkie paczki zmieszczą się w Multiskrytce, to część zostanie umieszczona w innej skrytce Paczkomatu.

Jan z Paczkomatu 2020-04-28 22:45:51 Wreszcie sie ogarneli.



Nie raz zamawiam do paczkomatu i kilka przesyłek to kilka skrytek A tak do jednej skrytki i luz

Edna 2020-04-28 21:32:29 Ktoś wyżej pisał o zdalnym nadawania paczek. Taka opcja jest już dawno. Jak masz opłacona etykietę do nadania. To podchodzisz do paczkomatu, skanujesz kod i otwiera ci się pusta skrytka. Nic nie musisz dotykać