Logistycy sięgają po roboty, które mogą pracować nieprzerwanie przez 9 godzin

M.W. Logistics wynajęła dodatkowe 6500 mkw. powierzchni w Słubicach, na których urządziła magazyn logistyczny. - Podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu w system robotów, zaangażowanych w obsługę 75% z dóbr składowanych, ze względu na wymóg elastyczności, konieczność minimalizacji kosztów i skracania czasu dostaw, a także spadek wydajności pracy oraz starzenie się populacji - mówi Krzysztof Roszyk, dyrektor operacyjny M.W. Logistics.

Zarządzający logistyką w słubickim magazynie Paweł Pawlaczyk podkreśla, że 57 autonomicznych robotów pracuje na hali o powierzchni 12 500 mkw., a cały zautomatyzowany system odpowiada za operacje aż na 8 000 mkw. System zarządza ponad pół milionem produktów i 10 000 SKU. System inteligentnie kieruje ruchem wszystkich robotów, które nieprzerwanie pracują do 9 godzin. Gdy poziom naładowania baterii spada do 5%, roboty automatycznie przemieszczają się do stacji ładowania. Średnio, 10 minut ładowania pozwala na 2 godziny ciągłej pracy. Gdy robot jest wolny i nie ma zaplanowanej pracy, system przełącza go w tryb czuwania i oszczędzania energii. Roboty w magazynie M.W. Logistics wspiera sztuczna inteligencja. Dzięki niej mogą się one nieustannie uczyć poprzez zbieranie i analizę danych. To pozwala na usprawnianie wydajności na przykład poprzez ustawienie regałów z produktami w takim miejscu, które maksymalnie skróci czas, w którym produkt dostarczany jest do pracownika.

M.W. Logistics rozwija się w sektorze handlu B2C, B2B i FBA (model sprzedaży, w którym firmy e-commerce sprzedają, a operator zajmuje się całą logistyką, to jest składowaniem, pakowaniem, wysyłką, a także całą obsługą klienta i obsługą zwrotów).

- W cieniu pandemii na e-handlu skorzystały nie tylko firmy, które miały już dobrze rozwinięty ten kanał. Spora część to nowe sklepy. Wszystko to sprawia, że najbliższe lata dla polskiego e-handlu zapowiadają się rekordowo, a dźwignią dla rozwoju zakupów internetowych będzie wszystko to, co związane jest ze sprawną obsługą procesów logistycznych. Mamy nowoczesne, wysokiej klasy powierzchnie magazynowe, część z nich o wysokim stopniu automatyzacji. Nie bez znaczenia pozostają nadal warunki rozwojowe tworzone w strefa ekonomicznych. I nie zapominajmy, że Polska to także duży i stale bogacący się rynek zbytu - mówi Igor Roguski, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland









