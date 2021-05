Współtwórca paczkomatów InPost startuje z punktami odbioru dla e-grocery we Francji

fot. tak będą wyglądały automaty Delipop do odbioru zakupów spożywczych

Retail Robotics uruchomi wkrótce w Paryżu sieć zrobotyzowanych punktów do odbioru zakupów spożywczych. Główny dostawca InPost zawarł z francuskim właścicielem firmy logistycznej StarService, umowę joint venture o wartości 20 milionów euro na pierwszą fazę budowania sieci pod marką Delipop.

Sieć punktów typu „click-and-collect”, umożliwia odbieranie zamówień w oparciu o w pełni zautomatyzowane maszyny, punkty multibrandowe.To rozwiązanie poprawi rentowność formatu e-commerce w sektorze spożywczym, wzbudza zainteresowani graczy rynku retail we Francji i ruszy jesienią tego roku.

Celem Delipop jest stworzenie z wybranymi retailerami nowoczesnej sieci odpowiadającej na oczekiwania klientów, przy zerowych kosztach inwestycyjnych dla sprzedawcy. To szansa dla retailerów na dotarcie do nowej grupy klientów i optymalizację dostaw w dużych metropoliach.

Delipop to wspólny projekt dwóch partnerów: Łukasza Nowińskiego, CEO i założyciela Retail Robotics oraz Herve Street, prezesa Star Service Group. Partnerzy sfinalizowali porozumienie tworząc joint venture Delipop France 17 kwietnia 2021 roku.

Jedna maszyna Arctan może pomieścić do 200 pojemników logistycznych .Proces odbioru zamówienia klient może przejść w mniej niż 2 minuty.

W zrobotyzowanych punktach click-and-collect drzemie ogromny potencjał. Dają konsumentom swobodę wyboru czasu odbioru dostawy, znacząco obniżając jej koszt dla retailerów -mówi Łukasz Nowiński, założyciel i CEO Retail Robotics. Umowa JV zawarta w kwietniu obejmuje 20 mln euro inwestycji w ramach początkowej fazy rozwoju sieci, obejmując finansowanie 30 maszyn i lokalizacji. Delipop w centrum Paryża. W 2021 ma powstać 12 punktów Delipop, a do końca 2023 r., nawet 280 w samym Paryżu, by stworzyć sieć punktów odbioru dla konsumentów w promieniu krótkiego spaceru od ich miejsca zamieszkania. Jeden punkt Delipop jest w stanie obsłużyć do 12000 koszy logistycznych (ok. 5000 zamówień) miesięcznie.

Oficjalne rozpoczęcie działalności sieci planowane jest na III kwartał 2021r. Latem lokalizacje demonstracyjne Delipop zostaną przetestowane przez kluczowych retailerów, z którymi firma prowadzi zaawansowane rozmowy i którzy już wyrazili chęć dołączenia do sieci. Działalnością operacyjną Delipop we Francji na stanowisku CEO pokieruje Stephane Legatelois, były dyrektor Supply Chain E-commerce w Carrefour, wcześniej związany m.in. z Rakuten. Technologia oparta na maszynach Arctan, stworzonych przez Retail Robotics, przeszła już pomyślnie testy konsumentów w pilotażowej lokalizacji w Paryżu dla jednej z wiodących francuskich sieci sklepów spożywczych. Była to mniejsza wersja Arctanu (100pojemników), która od swojego uruchomienia obsłużyła przeszło 10 tysięcy zamówień. Retail Robotics planuje w tym roku uruchomić również demonstracyjne lokalizacje Delipop w stolicy Wielkiej Brytanii i w modelu JV współpracować również z partnerami na kolejnych rynkach.

Wartość rynku e-grocery we Francji w 2020 roku osiągnęła 10 miliardów euro, a zamówienia online wzrosły o ponad 30%, co odpowiada za 10% całej wartości sprzedaży artykułów spożywczych.