Z płatności Żappka i Lidl Play korzysta po 17 proc. polskich internautów

Z płatności Żappka i Lidl Pay korzysta po 17 proc. internautów. Fot. Shutterstock

Z płatności Orlen Pay korzysta 19 internautów w Polsce, a z płatności Żappka i Lidl Pay – po 17 proc. – wynika – wynika z raportu Mobile Institute i e-Izby Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021.

Tylko 6 proc. konsumentów uznaje gotówkę za najwygodniejszą formę płatności przy zakupach w sklepach stacjonarnych.

Na popularności zyskuje także płatność przy zamówieniu kartą zapamiętaną w e-sklepie (card-on-file).

Najwygodniejsze dla polskich internautów są płatności kartą i płatności zbliżeniowe.

Od sześciu lat cyklicznie realizowane przez Izbę Gospodarki Elektronicznej badanie i raport „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” pokazuje, że Polacy potrafią optymalizować swoje zakupy przynajmniej w trzech wymiarach – kupować w dobrej cenie, produkty dobre jakościowo i jeszcze do tego wygodnie.

Rewolucja w e-commerce

Co roku między innymi ten cel – optymalizacji zakupów – przyciągał konsumentów coraz silniej do e-commerce. W 2019 roku do zakupów internetowych przyznawało się już 57% internautów, czyli została przekroczona granica połowy użytkowników Internetu, którzy kupują w sieci. Konsumenci zaczęli wydawać w online coraz więcej (2/3 wskazało, że ich e-koszyki są takiej samej wartości lub większe jak w offline) i coraz chętniej korzystali z wygodnych metod płatności, jak szybkie przelewy, czy BLIK i metod dostawy, jak dostawa kurierska do domu, ale i do paczkomatów. W tym samym roku przebita została też kolejna granica – ponad połowa e-kupujących kupowała już mobilnie. Ten proces zachodził dość stabilnie, można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z postępującą ewolucją zakupów online.

Rok 2020 zmienił ten obraz kompletnie. Już w marcu 2020 roku, czyli zaraz na początku pandemii, można było zaobserwować znaczny wzrost zakupów w e-commerce. W tym czasie zakupy zapasów w sieci zrobiło aż 37% internautów. To oznacza, że Polacy musieli zmienić swoje zwyczaje zakupowe i dynamicznie dostosować się do nowej, zaskakującej sytuacji. I tak zrobili. Do tego czasu, chociażby zakupy spożywcze, były kategorią, której nie kupowało się online, m.in. z tego względu, że dość mała liczba konsumentów planowała swoje zakupy z tygodniowym bądź dłuższym wyprzedzeniem (26% zgodnie z badaniem „E-grocery w Polsce. Zakupy spożywcze w Internecie”). Większość sklepów spożywczych nie dawała też opcji zakupu online. W maju 2020 roku – czyli w trzecim miesiącu pandemii – odsetek kupujących internautów wyniósł 72%, w tym 14% badanych zadeklarowało, że kupuje produkty spożywcze w sieci z powodu pandemii.