DSV dołącza do najemców LCube Rzeszów Airport

Powstanie tu nowoczesny terminal cross-dock oraz nowa siedziba oddziału transportowego operatora w Polsce południowo-wschodniej.

W transakcji brały udział kancelaria Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik i firma doradcza Cushman & Wakefield.

Czym jest LCube Rzeszów Airport

LCube Rzeszów Airport to realizowany w dwóch etapach park przemysłowo-magazynowy, którego budowa rozpoczęła się w 2021 r. Na działce o powierzchni 5,5 ha powstało 25,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A. Do dyspozycji firmy DSV zostało udostępnione 2,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 360 mkw. z przeznaczeniem na biura. Oznacza to, że w LCube Rzeszów Airport pozostało do wynajęcia już tylko 10 tys. mkw.

Rzeszów jest ciekawym rynkiem magazynowym, który nadal potrzebuje nowoczesnych powierzchni, m.in. dla firm logistycznych czy produkcyjnych. Współpraca z firmą DSV, która intensywnie rozbudowuje swoją bazę magazynową w Polsce, to bardzo istotny element rozwoju całej naszej organizacji, jak rozwoju rzeszowskiego projektu – powiedział Adrian Biesaga, członek zarządu LCube.

Powierzchnia w LCube Rzeszów Airport, nowoczesnym obiekcie położonym blisko lotniska w Jasionce, stanowi ciekawe uzupełnienie zasobów magazynowych DSV, które ogłosiło niedawno 5 – letni program inwestycji o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Program ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskich oraz globalnych łańcuchach dostaw i wspieranie zielonej transformacji w branży TSL. Program zakład m.in. rozwój w oparciu o realizację zarówno własnych projektów magazynowych, jak i aktywność na rynku najmu powierzchni magazynowych o wysokim standardzie rozwiązań proekologicznych.

Inwestycja DSV z myślą o Ukrainie

Wzmocnienie obecności w Polsce południowo-wschodniej jest dla DSV priorytetem. Odpowiadamy na rosnące potrzeby biznesu i chcemy odegrać rolę w dalszym rozwoju regionu, dzięki jego jeszcze silniejszej integracji z naszą siecią krajowych i europejskich połączeń logistycznych. – powiedział Łukasz Sujka, Branch Manager, DSV Road w Polsce – Naszą inwestycję przygotowujemy także z myślą o roli, jaką Rzeszów i całe podkarpacie będą mogły odegrać w procesie odbudowy Ukrainy. Know-how i międzynarodowe doświadczenie naszych ekspertów będą dostępne dla lokalnych firm.

Magazyn, w którym swoją powierzchnię wynajmie DSV uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie very good. W całym obiekcie zastosowano m.in. oświetlenie LED i system wykrywania awarii w instalacji kanalizacyjnej z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody. Na terenie parku przygotowano budki dla owadów, wiaty rowerowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Z kolei dach został wyposażony w system monitorujący ugięcia i dodatkowo wzmocniony, co umożliwia zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.

Dotychczas umowy najmu w LCube Rzeszów Airport podpisali dystrybutor produktów mrożonych - Grupa Specjał, dla której przygotowano chłodnie i mroźnie, oraz drogeria internetowa Cocolita i związana z e-commerce firma Kartony24, dostarczająca opakowania dedykowane m.in. dla handlu internetowego.

LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. mkw.), przez średnie magazyny (50 tys. mkw.) po tradycyjne big box-y w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. mkw.). Poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, deweloper chce, by znakiem rozpoznawczym firmy były takie działania jak skupienie się na potrzebach najemców i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju.