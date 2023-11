MLP Group stawia na miejską logistyke. Startuje z drugim projektem w Łodzi

MLP Group umacnia swoją pozycję w centralnej Polsce

Kolejny park logistyczny MLP Business Park Łódź powstanie na terenie aglomeracji łódzkiej i będzie to już druga inwestycja w tym mieście. Powierzchnie oferowane w ramach nowej inwestycji przeznaczone będą przede wszystkim pod logistykę miejską oraz lekką produkcję. Realizacja projektu rozpocznie się na zasadach spekulacyjnych, czyli bez zawartych wcześniej umów najmu. Park biznesowy zaoferuje łącznie około 30,4 tys. mkw. docelowej nowoczesnej powierzchni, z czego 26,6 tys. mkw. stanowić będą przestrzenie magazynowe. Kolejne 3,8 tys. mkw. przeznaczone będzie na biura i powierzchnie socjalne. Kompleks będzie się składał łącznie z trzech hal magazynowych, które będą stopniowo oddawane do użytkowania w drugim i trzecim kwartale 2024 r. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie BIn - Biuro Inżynierskie.

MLP Business Park Łódź jest naszym kolejnym projektem typu City Logistics. Widzimy duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie zlokalizowanie na terenie aglomeracji miejskich i przeznaczonych pod logistykę miejską, obsługę e-commerce oraz lekką produkcję. Rozpoczynamy projekt na zasadach spekulacyjnych, ale jesteśmy przekonani, że uda nam się szybko skomercjalizować oferowane przestrzenie, które będą wyposażone w nowoczesne moduły magazynowe od 1,6 tys. mkw. i komfortowe biura. Realizacja nowego projektu znacząco wzmocni pozycję MLP Group na rynku centralnej Polski. Będzie to nasza druga inwestycja na terenie Łodzi - powiedziała Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

Nowa inwestycja w Łodzi będzie realizowana w trzech etapach.

Zgodnie ze strategią w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju MLP Group będzie dążyć do certyfikacji ekologicznej BREEAM New Construction, na poziomie Excellent. Deweloper planuje m.in. zainstalować system fotowoltaiczny, a także stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Jednocześnie około 30% terenu, na którym powstanie park logistyczny stanowić będą tereny zielone oraz zbiornik retencyjny. Dla użytkowników rowerów zaplanowano ponad 550 miejsc parkingowych.

MLP Business Park Łódź - co to za inwestycja

MLP Business Park Łódź to nowy park logistyczny, który powstanie na działce o powierzchni 7,6 hektara, a po ukończeniu będzie oferował łącznie 30,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Inwestycja charakteryzuje się doskonałą lokalizacją. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Park położony jest w odległości zaledwie 10 km od centrum Łodzi. Od autostrady A1 (węzeł Łódź Wschód) oddalony jest zaledwie o 4 km, a od autostrady A2 (węzeł Łódź Północ) jest tylko 25 km. Z kolei do drogi ekspresowej S14, biegnącej po zachodniej stronie miasta, dzieli odległość 15 km. Tyle samo jest do lotniska w Łodzi.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza.

Co wiemy o MLP Group

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,74 mln m2. Wartość aktywów netto firmy wynosi ponad 2,4 mld zł (na koniec I połowy 2023 roku). Od 2013 roku MLP Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka posiada biura w Warszawie, Monachium, Wiedniu, Bukareszcie i oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb, dedykowane rozwiązania w zakresie nieruchomości dla klientów i najemców z różnych branż, w tym logistycznej, handlu detalicznego, e-commerce, produkcyjnej i motoryzacyjnej.