Największy kompleks logistyczny pod Warszawą ruszy w sierpniu 2024 r.

Spółka z grupy kapitałowej MLP Group zawarła umowę najmu z dystrybutorem odzieży na wynajem obiektu magazynowego w parku logistycznym MLP Pruszków II. Najemca prowadzący sprzedaż poprzez sieć sklepów tradycyjnych oraz sklep online będzie korzystał łącznie z 8,7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w ramach największego kompleksu magazynowego w regionie. Z tego ponad 8,1 tys. mkw. będzie przeznaczone na cele magazynowe oraz prowadzenie sklepu internetowego, a pozostałą część wynoszącą 550 mkw. stanowić będą nowoczesne powierzchnie biurowe i socjalne. Zgodnie z ustaleniami przekazanie nowego obiektu jest planowane w sierpniu 2024 roku. W zawarciu transakcji najemcę wspierała agencja MAXON Nieruchomości.

- Witamy nowego klienta w gronie najemców największego kompleksu logistycznego w regionie. Budowa nowej hali już jest w zaawansowanej fazie, a przekazanie gotowej powierzchni zakładamy w sierpniu przyszłego roku. Pomimo intensywnej rozbudowy park logistyczny dysponuje wciąż sporym potencjałem do dalszego rozwoju. Warto podkreślić, że wszystkie oferowane przez nas nieruchomości spełniają najwyższe wymagania. Olbrzymim atutem przyciągającym do nas nowe podmioty jest również doskonała lokalizacja. Zgodnie ze strategią wszystkie powstające obiekty, są poddawane procesowi certyfikacji BREEAM. Stosujemy rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zwiększające komfort dla pracowników – mówi Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer w MLP Group.

- Bardzo długo i wnikliwie analizowaliśmy rynek nieruchomości. Braliśmy pod uwagę wiele aspektów, które są kluczowe dla działalności klienta, a także uwzględniają rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo najmu. Równie ważną kwestią była lokalizacja zapewniająca sprawną komunikację z firmami kurierskimi oraz bliskość istotnych węzłów komunikacyjnych i lotniska. Wybór padł na powierzchnię w MLP Pruszków II. Zarówno położenie jak i proponowane rozwiązania, spełniły oczekiwania klienta – powiedziała Barbara Stańczak, Senior Land Acquisition & Property Negotiator w MAXON Nieruchomości.

MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 420 tys. mkw. Wszystkie nowe budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami.

Park położony jest między drogą lokalną nr 760, a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

MLP Group jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,74 mln mkw. Wartość aktywów netto firmy wynosi ponad 2,4 mld zł (na koniec I połowy 2023 roku).

Od 2013 roku MLP Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka posiada biura w Warszawie, Monachium, Wiedniu, Bukareszcie i oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb, dedykowane rozwiązania w zakresie nieruchomości dla klientów i najemców z różnych branż, w tym logistycznej, handlu detalicznego, e-commerce, produkcyjnej i motoryzacyjnej.