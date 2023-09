Panattoni uzyskało 30 mln euro finansowania i rusza z kolejną budową

Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, ruszył z budową swojego piątego parku w Rudzie Śląskiej. Nowa inwestycja obejmie dwa budynki o łącznej powierzchni 67 000 m kw. Kredytu w wysokości 30 mln euro na realizację parku udzielił bank Santander. Kompleks jest już wynajęty w połowie przez firmę REGESTA.

Województwo śląskie to pierwszy region, w którym Panattoni przekroczyło 2,5 mln m kw., z czego ponad 160 000 m kw. w Rudzie Śląskiej. W ciągu ostatniego roku m.in. w jednym z tutejszych parków otwarte zostało centrum logistyczne i nadrukowe firmy midocean - wiodącego w branży hurtownika spersonalizowanych artykułów promocyjnych i tekstyliów w Europie – które zajęło 40 500 m kw.

Dostarczona dotychczas przez Panattoni w Rudzie Śląskiej powierzchnia została w całości wynajęta, a potencjał tej lokalizacji dostrzegają instytucje finansowe. Bank Santander udzielił kredytu na kwotę 30 mln euro na rozpoczętą pod koniec lipca br. realizację parku o docelowej powierzchni 67 000 m kw. w ramach dwóch budynków – 44 500 m kw. oraz 22 500 m kw.

- Całkowita komercjalizacja dotychczasowych obiektów i suma pozytywnych doświadczeń Panattoni na Śląsku są istotnym fundamentem zaufania instytucji finansowych do naszych realizacji w regionie. Z ich wsparciem możemy nieustannie napędzać rozwój i transformację województwa w zaawansowane technologicznie zagłębie logistyki i produkcji. Dziękujemy bankowi Santander za zaufanie, które przełoży się na kolejne nowoczesne powierzchnie przemysłowe i miejsca pracy – komentuje Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer – Poland w Panattoni.

Panattoni Park Ruda Śląska V

Pierwszy z obiektów w ramach kompleksu zostanie oddany do użytku w I kw. 2024 r., a aż 33 000 m kw. zajmie REGESTA, firma z branży TSL, dla której deweloper dostarczył wcześniej 17 000 m kw. w Tychach. Realizacja w ramach Panattoni Park Ruda Śląska V będzie pierwszym tak dużym centrum logistycznym firmy. Dodatkowo zagwarantowała sobie prawo pierwonajmu, zabezpieczając możliwość ekspansji w przyszłości. Operator logistyczny na nową powierzchnię przeniesie swoje regionalne operacje oraz bazę floty pojazdów.

- Ruda Śląska dzięki centralnemu położeniu w aglomeracji śląskiej, zaledwie kilkanaście kilometrów od Katowic, w pełni korzysta z populacji regionu, która obejmuje także szerokie zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ponadto lokalizacja pozwala na błyskawiczny transport towarów między innymi na rynki czeski i słowacki. Atuty Rudy Śląskiej przyciągają najemców, a wszystkie dotychczas dostarczone tu budynki zostały w pełni skomercjalizowane. Wynajem ponad 33 000 m kw. przez firmę REGESTA potwierdza pozytywny trend, a realizacja Panattoni Park Ruda Śląska V pozwoli przekroczyć ćwierć miliona m kw. w tej lokalizacji odpowiadając na znaczny popyt – podsumowuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Panattoni Park Ruda Śląska V położony będzie w sąsiedztwie autostrady A4 i w odległości 15 km od autostrady A1, co pozwala na sprawną dystrybucję na rynkach krajowym i zagranicznych. Dojazd do granicy z Czechami zajmuje ok. 30 minut. Kolejnym atutem będzie bardzo wysoki standard potwierdzony certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. W obiekcie zastosowane zostaną rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz oszczędności wody, a deweloper zadba także o obniżenie emisji CO2 zarówno poprzez optymalizację procesu budowy, jak i wdrożenie najnowszych technologii w budynkach.