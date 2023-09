Panattoni z 54 mln euro dofinansowania na największy park przemysłowy w regionie

Blisko pełnej komercjalizacji parku

Z kredytu w wysokości 54 mln euro deweloper sfinansował Panattoni Park Bydgoszcz IV – kompleks o powierzchni 110 000 m kw. w ramach trzech budynków został oddany w lipcu br. i jest skomercjalizowany w 90 proc.

- Już w chwili oddania do użytku zbliżyliśmy się do pełnej komercjalizacji największego parku w Bydgoszczy, co jest potwierdzeniem ogromnego potencjału lokalizacji. Nasze nowoczesne powierzchnie przemysłowe doskonale odpowiadają na potrzeby biznesu, przyczyniają się do rozwoju regionów i tworzenia nowych miejsc pracy. Polityka inwestycyjna firmy oparta jest na solidnych fundamentach, co ostrzegają również instytucje finansowe – kredyt w wysokości ponad 54 mln euro dowodzi ogromnego zaufania do naszych realizacji. Dziękujemy BNP Paribas Polska za współpracę i liczymy na następne wspólne projekty – komentuje Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer – Poland w Panattoni.

Potencjał biznesowy lokalizacji zyskał uznanie w dwóch kolejnych rankingach Europejskie Miasta Przyszłości publikowanych przez Financial Times. W 2022 r. Bydgoszcz znalazła się w pierwszej dziesiątce średnich miast europejskich w kategorii „Strategia pozyskiwania inwestycji”. W edycji 2023 natomiast zajęła 8 miejsce w kategorii „Efektywność kosztowa” oraz 6 miejsce w kategorii „Best FDI (bezośrednie inwestycje zagraniczne) strategy”. Wyniki rankingu zaprezentowane były podczas największych targów rynku nieruchomości na świecie – MIPIM we francuskim Cannes.

Panattoni napędza rozwój Bydgoszczy

Panattoni napędza rozwój Bydgoszczy, gdzie zrealizowało już blisko pół miliona metrów kwadratowych. Deweloper dostarczył tu trzy obiekty BTS: dla czołowych sieci hipermarketów oraz dla giganta odzieżowego e-commerce, a także ukończył cztery parki przemysłowe.

Panattoni Park Bydgoszcz IV zapewnia najemcom wysokiej jakości powierzchnię magazynową i biurową. Cały kompleks został zgodnie z wysokim standardem dewelopera certyfikowany metodą BREEAM na poziomie Excellent. Deweloper w Polsce uzyskał certyfikację środowiskową dla obiektów o łącznej powierzchni ok. 8 mln m kw., co stanowi mniej więcej połowę certyfikowanej powierzchni przemysłowej w kraju.