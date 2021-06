Prof. Bombol, SGH na EEC Online: Efektem pandemii jest minimalizm w zakupach

Małgorzata Bombol dyrektor Instytut Zarządzania Wartością, SGH; fot. PTWP

Generacja Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, to rozsądni konsumenci, którzy widzą wiele zagrożeń i martwią się o przyszłość planety. W ciągu najbliższych 10 lat to oni będą dyktować większość trendów którym będziemy musieli się podporządkować – mówiła Małgorzata Bombol dyrektor Instytut Zarządzania Wartością, SGH, podczas EEC Online.

- W tej chwili żyje w Polsce około 6 generacji. Mamy generację powyżej 85 roku życia oraz generację cichą – są to starsi konserwatywni konsumenci. W e-commerce są oni niewidoczni – mówiła Małgorzata Bombol podczas sesji Future II. Rozmowy o trendach przyszłości.

- Mamy baby boomers i generację X, Y i Z. Najbardziej przyszłością planety martwią się dwie ostatnie generacje: generacja Y, czyli millenijna i generacja Z, czyli urodzeni po 1995 roku. Ta ostatnia to generacja niedoceniana, często są to nastolatki i można pomyśleć, że co oni mogą wiedzieć. Ale to oni, plus generacja millenijna, będą wyznaczali oczekiwania wobec handlu, konsumpcji i świata e-commerce. To właśnie generacja Z mówi, że np. loty na weekend w Europie są „obciachowe”, bo pozostawiają ślad węglowy. Czy komuś z generacji baby boom, która zachwycała się takimi możliwościami, przyszłoby to do głowy? Tu obserwujemy istotną zmianę pokoleniową – dodała.

Jak tłumaczyła dyrektor Szkoły Głównej Handlowej, generacja Z to rozsądni konsumenci, którzy widzą wiele zagrożeń. - Może jeszcze nie dziś, ale w ciągu najbliższych 10 lat to oni będą dyktować większość trendów którym będziemy musieli się podporządkować – powiedziała.

Małgorzata Bombol wymieniła dwie grupy konsumentów przed okresem pandemii. Pierwsza z nich, dominująca, to osoby konsumpcyjne, szukające przyjemności związanych z zakupami. – Tych konsumentów łatwo było przyciągnąć na rynek. Były to osoby, które szukały nowości, okazji cenowych. Mieliśmy także grupę, która była zmęczona nadmiarem konsumpcji, grupę osób, które minimalizowały swoje zakupy, poszukiwały nowych doznań. Było nim np. przeformatowanie się na rozwój zrównoważony. To konsumenci którzy chcieli kupować przyszłość planety, poszukiwali minimalizmu w konsumpcji, szukający produktów free, np. bez laktozy, bez GMO – wymieniała.

Jak tłumaczyła, pandemia przerwała i jednym i drugim naturalną ścieżkę rozwoju. – W badaniach przeprowadzonych po roku okazało się, że konsumenci zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że wielu zakupów nie muszą robić, że ich koszyki są zbytnio przepełnione, np. zakupami odzieży, akcesoriów – mówiła Małgorzata Bombol.

W czasie pandemii i konsumenci, i marki musieli zdać test z koronawirusa. - Konsumenci zdali go szybko. Ci wielkomiejscy, z różnych generacji, szybko przeskoczyli na zakupy online. Nasze badania, które robiliśmy już w maju ubiegłego roku pokazały, że niektóre kategorie zakupowe przeszły na e-commerce, np. chemia gospodarcza, produkty dla zwierząt. Przeszły też produkty spożywcze. Co ciekawe, wielu konsumentów w grupie 55 plus zaczęło się odnajdywać w świecie e-commerce. To są nieodwracalne zmiany. To co się wydarzyło już się nie odstanie i wiele kategorii z wygody, z konieczności, z rocznego nawyku, pozostanie w świecie e-commerce. Także wielu konsumentów w grupie 55 plus – oceniała dyrektor Szkoły Głównej Handlowej.

Małgorzata Bombol zauważyła, że w czasie pandemii konsumenci odkryli rzeczy, które już funkcjonowały w aplikacjach, związane z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością.

- Niedawno skończyłam pisać książkę na temat współczesnego czasu wolnego. Zaskakujące było to, jak bardzo zwirtualizowały się różne elementy spędzania wolnego czasu. Pandemia wymusiła powszechne korzystanie z różnego rodzaju aplikacji, które pozwalały np. na trenowanie, samorozwój, wirtualne podróże. Agencje, które pracują nad trendami konsumenckimi stworzyły określenie phigital – czyli fizyczna obecność w przestrzeni wirtualnej. To dotyczy np. spersonalizowanych treningów, które odbywały się z trenerem poprzez aplikację – wymieniała ekspertka.

- Na początku okresu pandemii, kiedy zamknięto wszystkie imprezy aktywności fizycznych, organizowano spontaniczne imprezy biegowe, czy maratony „z balkonów”. To można było mierzyć, można było się ścigać - dodała.