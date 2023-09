Techtronic Industries otwiera w Polsce centrum logistyczne Milwaukee

Z roku na rok znacząco poszerza się grono fachowców sięgających po rozwiązania MILWAUKEE, w tym oparte na elastycznych platformach akumulatorowych M18™, M12™ oraz MX FUEL™, jak również akcesoria, narzędzia ręczne, środki ochrony indywidualnej i narzędzia ogrodowe.

- By sprostać potrzebom klientów i użytkowników końcowych, zainwestowaliśmy w centrum logistyczne w Polsce. Przyczyni się to do zwiększenia płynności procesów magazynowych i efektywności łańcuchów dostaw, ale także podniesie naszą konkurencyjność, zwiększy nasz udział w rynku i pozycję w regionie - powiedział Konrad Lewicki, General Manager Eastern Europe, Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Centrum logistyczne MILWAUKEE na Dolnym Śląsku

Centrum logistyczne MILWAUKEE znajduje się w największej inwestycji Panattoni na Dolnym Śląsku – Wrocław South Logistics Hub. Zarządza nim firma DSV – Global Transport and Logistics, która pełni rolę 3PL (Third Party Logistics). Techtronic Industries powierzyło operatorowi logistycznemu zarządzanie operacjami magazynowymi marki MILWAUKEE, w tym odbiór produktów, wielowymiarowy pakiet usług wartości dodanej, magazynowanie, pakowanie i dystrybucję.

Centrum logistyczne Milwaukee, fot. mat. pras.

- Decyzja o wyborze lokalizacji centrum magazynowo-dystrybucyjnego MILWAUKEE podyktowana była rozwiniętą siecią połączeń drogowych oraz czynnikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Nasze centrum logistyczne jest znakomicie skomunikowane z kluczowymi miastami Polski, ale także krajami nordyckimi czy Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja zajmuje łącznie powierzchnię 125 tys. mkw., z czego 73 tys. mkw. to przestrzeń dedykowana marce MILWAUKEE. Developer zastosował szereg rozwiązań mających na celu oszczędność wody i energii, co również przyczynia się do redukcji emisji CO2. Magazyn posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent - powiedział Sven Hubel, Director of Distribution EMEA, Techtronic Industries ELC GmbH.

Centrum logistyczne Milwaukee, fot. mat. pras.

Centrum magazynowo-dystrybucyjne MILWAUKEE zlokalizowane jest w Magnicach, zaledwie 15 km od centrum Wrocławia, pomiędzy Autostradową Obwodnicą Wrocławia S8 i autostradą A4. Od maja centrum logistyczne obsługuje dostawy na terenie Polski, do Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii a od sierpnia również do Szwecji, Norwegii, Wysp Owczych, Islandii, Danii, Finlandii. W ostatnim kwartale br. do listy obsługiwanych krajów dołączą Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Izrael, Słowenia, Turcja, Serbia i Malta.