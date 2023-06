Zakończono budowę LCube Rzeszów Airport. Wśród najemców REN i Cocolita

LCube Rzeszów Airport, to realizowany w dwóch etapach park przemysłowo-magazynowy, którego budowa rozpoczęła się w 2021 r. Na działce o powierzchni 5,5 ha, powstało 25,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, gdzie z powodzeniem operują już pierwsi najemcy.

- LCube Rzeszów Airport jest naszym pierwszym projektem. Dziś, gdy jesteśmy obecni już w wielu regionach Polski, patrzymy na tę inwestycję wspominając zarówno obawy jakie nam towarzyszyły, związane choćby z ryzykami globalnymi, ale także przez pryzmat sukcesu jaki niewątpliwie udało się tu osiągnąć - mówi Adrian Biesaga, członek zarządu LCube. - Pokazaliśmy, że region Rzeszowa, może być ciekawym rynkiem dystrybucyjnym, który potrzebuje nowoczesnych powierzchni logistycznych, min. dla firm związanych z e-commerce – dodaje.

Adrian Biesaga, członek zarządu LCube (fot. mat. pras.)

Jednym z najemców LCube Rzeszów Airport, jest dystrybutor produktów mrożonych - Grupa REN, dla której przygotowano min. pomieszczenia chłodnie i mroźnie. Dystrybucją zajmuje się także kolejny najemca obiektu - drogeria internetowa Cocolita, a z e-commerce związana jest również firma Kartony24, dostarczająca min. opakowania dedykowane m.in. dla handlu internetowego.

- Realizując LCube Rzeszów Airport, chcieliśmy by zastosowane rozwiązania wspierały naszych najemców, ale także podkreślały nasze podejście do zagadnień ESG, czy szeroko pojętej ekologii. Dzięki determinacji naszego zespołu, wiele z tych aspektów udało się już zrealizować, co jest dla nas kluczowe, gdyż przekłada się dziś bezpośrednio na wartość naszej inwestycji – komentuje Michał Stachura, członek zarządu LCube.

Michał Stachura, członek zarządu LCube (fot. mat. pras.)

LCube Rzeszów Airport został wybudowany zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie very good, a spośród zastosowanych rozwiązań, warto wyróżnić oświetlenie LED, czy też przygotowanie dachu już na etapie budowy do zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Dachy hal zostały również wyposażone w system monitorujący ugięcia, oparty na czujnikach Sense S-One i DSW, wraz z alertami pogodowymi i aplikacją „Inteligentny Dach”. Na terenie parku przygotowano budki dla owadów czy wiaty rowerowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Wdrożono także system wykrywania awarii na instalacji kanalizacyjnej z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody.

LCube Rzeszów Airport został zaprojektowany przy założeniu obciążenia ogniowego powyżej 4000MJ/mkw., co gwarantuje podwyższoną ognioodporność budynków. Wysoką klasę obiektu podkreśla także możliwość wysokiego składowania, dzięki wysokości wynoszącej w świetle budynku - 10 m.

LCube Rzeszów Airport oferuje obecnie 11,5 tys. mkw. wolnej powierzchni magazynowej, dostępnej do natychmiastowej aranżacji, gdzie oprócz funkcji magazynowych można wdrożyć także lekką produkcję w elastycznych, dostosowanych na potrzeby najemców modułach.

LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio - od mniejszych obiektów (około 10 tys. mkw.), poprzez średnie magazyny (50 tys. mkw.), po tradycyjne big boksy w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. mkw.), zarówno w formule BTS („build to suit”) lub BTO („build to own”), jak i projekty bardziej standardowe, dostosowane do potrzeb różnej wielkości najemców, zlokalizowane w parkach magazynowych.

Oprócz inwestycji w Rzeszowie, LCube realizuje 4 inne projekty: LCube Wrocław East który ma liczyć ok. 60 tys. mkw., LCube Wrocław East II, (62 tys. mkw.), LCube Mszczonów (ok. 33 tys. mkw.) i LCube Szczecin Goleniów o powierzchni 12 tys. mkw. Do tych projektów wkrótce mają dołączyć: inwestycja w okolicach Warszawy oraz nowy park logistyczny pod Krakowem.