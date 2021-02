1/4 planujących zakup samochodu chce to zrobić online

W 2021 roku Toyota i Lexus szykują mocną ekspansję narzędzi online, by klienci mogli kupić samochód bez wychodzenia z domu. Z badania przeprowadzonego przez AdColony dla Mobiem[1] wynika, że Polacy również coraz częściej i chętniej kupują samochody w 100 proc. przez Internet. Ford zatrudnił twórcę gier wideo do zaprojektowania nowego modelu pick up’a, a graczy poprosił o pomoc w stworzeniu samochodu nazwanego Ford of Europe.

- Zakup samochodu osobowego w br. planuje 46 proc. zapytanych o to Polaków, a czwarty z nich chce taką transakcję zawrzeć wyłącznie przy pomocy narzędzi online, nie zaś osobiście, odwiedzając salon motoryzacyjny. To szansa, by odczytać potrzeby i oczekiwania potencjalnych nabywców oraz odszukać ich w Internecie między innymi w mediach społecznościowych, serwisach tematycznych oraz poprzez reklamę w mobile gamingu – Michał Pietruszka, Head of Mobile Product, Mobiem Polska

Toyota, Skoda i Volkswagen to marki nowych samochodów najczęściej kupowanych w 2020 roku.[3] Wzrost sprzedaży zanotował także między innymi Lexus, który z klientami komunikują się głównie online. Toyota wprowadziła technologię SmarthPath, która ma być kompletną ścieżką customer experience prowadzącą do zakupu samochodu w 100 proc. przez Internet, dając internautom spersonalizowany proces tworzenia oferty, nad którym mają oni pełną kontrolę. Podobną usługę w 2021 roku ma szerzyć wśród swoich dealerów Lexus. Ich program nazywa się Monogram, a jego zadaniem jest kontakt z osobami zainteresowanymi prezentacją modeli marki oraz zakupem konkretnego pojazdu w pełni online. Natomiast jeśli chcesz kupić nowego Volkswagena, ale nie masz zamiaru pojawiać się w salonie sprzedaży, producent przygotował rozwiązanie Sign Anywhere, które obsługuje cyfrowe podpisywanie dokumentów.

Informacji o nowych samochodach poszukujemy przy użyciu smartfona. Tak odpowiedziało ponad 53 proc. badanych. Ponad 60 proc. z nich wynajduje w ten sposób szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej danego pojazdu oraz porównuje ceny. Niemal co trzeci Polak kupił swój samochód całkowicie przez Internet. Zainteresowanie cyfrową formą zakupów wartościowych dóbr znacząco wzrasta, dlatego firmy z sektora automotive przenoszą swoją promocję do Internetu, w tym coraz śmielej angażują się w mobile gaming – Michał Giera, Mobiem Polska