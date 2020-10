1,5 mln zamówień w tydzień w e-sklepie Tesco

Kanał e-grocery Tesco coraz bardziej rentowny, fot. Shutterstock

Tesco odnotowało wzrost sprzedaży online aż o 90 procent w ciągu trzech miesięcy, licząc do końca sierpnia br., co pomogło sieci osiągnąć ogólny, 9-proc. wzrost sprzedaży żywności. Sprzedaż żywności online wzrosła z zaledwie 9 proc. całkowitej wartości przed pandemią aż do 16 proc.

Ken Murphy, który w zeszłym tygodniu przejął ster w Tesco od Dave'a Lewisa, powiedział, że ta ogromna zmiana dotycząca sprzedaży żywności w internecie będzie się utrzymywała w dającej się przewidzieć przyszłości.

W swoim pierwszym tygodniu pracy jako szef Tesco, Murphy przeżył najbardziej pracowity w historii tydzień dla sklepów spożywczych online, które zrealizowały ponad 1,5 miliona zamówień.

Największa sieć sklepów spożywczych w Wielkiej Brytanii ogłosiła plany otwarcia drugiego miejskiego centrum logistycznego w Lakeside na początku przyszłego roku, co według Murphy'ego może okazać się przełomem.

Kolejnych 25 takich obiektów ma zostać otwartych w ciągu najbliższych trzech lat, radykalnie zwiększając zasięg i efektywność sieci logistycznej. - Rentowność sprzedaży online poprawiła się - wskazał Ken Murphy. - Średnia wartość koszyka znacznie się zwiększyła, a wykorzystanie naszych samochodów dostawczych również znacznie się poprawiło. Jedna trzecia naszych zamówień online jest realizowana w systemie „kliknij i odbierz” - dodał.