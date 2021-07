10. magazyn w ramach 7R Park Kraków gotowy. Wśród najemców Answear.com i Medicine

Deweloper 7R oddał do użytkowania dziesiąty obiekt magazynowy wybudowany w ramach 7R Park Kraków w Kokotowie, umacniając tym samym swoją pozycję na obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Do nowego obiektu, liczącego ponad 33 300 mkw. powierzchni, wprowadzą się najemcy: ESA logistika, Styler, a także spółki Answear.com SA i BrandBQ Sp. z o.o., właściciel marki Medicine, które prowadzą ekspansję na terenie kompleksu, zajmując już drugi budynek magazynowy w ramach parku.

7R Park Kraków to największy park logistyczny w portfolio dewelopera 7R o łącznej powierzchni ponad 213 300 mkw. Pierwszy obiekt, w ramach tej inwestycji, został oddany do użytkowania w 2015 roku. Od tego czasu 7R sukcesywnie rozbudowuje kompleks, przyciągając do Małopolski najemców z branż: logistycznej, FMCG czy e-commerce. W ciągu sześciu lat istnienia 7R Park Kraków podpisano umowy najmu z 33 firmami, które zagwarantowały miejsca pracy mieszkańcom Krakowa, Wieliczki, Bochni, jak i obszarów podmiejskich. Deweloper nie wyklucza dalszych planów rozwoju na tym terenie oraz w regionie.

Magazyn w dobrej lokalizacji potrzebny od zaraz

Lokalizacja 7R Park Kraków przy drodze ekspresowej S7 oraz w pobliżu węzła Bieżanów i połączenie komunikacyjne z centrum Krakowa zadecydowały także o atrakcyjności nieruchomości, która stała się siedzibą takich firm jak: Rohlig Suss Logistics i Teekanne czy PGD Polska, Excellent, DHL oraz JAS-FBG. Cztery ostatnie spółki to najemcy, którzy weszli także do kolejnych projektów realizowanych przez 7R w innych rejonach Polski, między innymi w Gdańsku, Rzeszowie czy Czechowicach-Dziedzicach.

Największym najemcą w nowym obiekcie będzie konsorcjum spółek BrandBQ Sp. z o.o. i Answear.com. BrandBQ jest właścicielem marki modowej Medicine, sprzedającej w prawie stu sklepach w galeriach handlowych oraz w sklepie internetowym WearMedicine.com. Answear.com natomiast jest platformą cyfrowej sprzedaży dla ponad 400 światowych marek odzieżowych, na siedmiu rynkach Europy Środkowej. Spółka w I półroczu 2021 r. wypracowała 279 mln zł przychodu, co przekłada się na wzrost o 53 proc. rok do roku.

Dwa lata temu spółki Answear.com i BrandBQ Sp. z o.o. zajęły ponad 41 000 mkw. powierzchni w ósmym budynku parku, a po dwóch latach zdecydowały się na powiększenie powierzchni najmu i w najnowszym obiekcie wynajęły kolejne 18 000 mkw.

Oddany do użytkowania dziesiąty obiekt magazynowy został wybudowany w standardzie proekologicznym 7R i uwzględnia takie rozwiązania jak: instalacja fotowoltaiczna, stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych czy łąki kwietne, które pełnią funkcję korytarzy ekologicznych, odgrywając znaczącą rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Generalnym wykonawcą najnowszego obiektu 7R Park Kraków jest firma FB Antczak.