10 najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu e-sklepów

Stale rosnące wymagania kupujących względem funkcjonalności sklepu wymuszają na sprzedawcach stosowanie najlepszych rozwiązań, aby zyskiwać coraz większe grono zadowolonych klientów . Zwiększenie szansy na finalizację transakcji e-commerce, w dużej mierze zależy od kilku kluczowych elementów na stronie.

Złożony proces zakupowy

Już w pierwszych sekundach wizyty klient nieświadomie decyduje o tym, czy dokona zakupu. Oczekuje on wygodnej w obsłudze strony oraz funkcjonalności zaprojektowanych tak, aby wyszukiwanie produktów i transakcja zakupu przebiegła sprawnie. To właśnie w tym momencie zaczyna się ważna rola e-sklepu i jego prezentacji.

Złożony proces zakupowy, mimo iż może zawierać wiele ważnych dla kupującego informacji, często jest zbyt długi i powoduje zniecierpliwienie u klienta. Jego złożoność często może być przyczyną porzucenia koszyka. Czynnikiem wpływającym na zniwelowanie tego problemu jest skrócenie procesu zakupowego i uczynienie go jak najbardziej intuicyjnym i zrozumiałym dla kupujących. Idealnym przykładem takiej optymalizacji jest koszyk tzw. One Step. W tym przypadku wszystkie informacje zebrane są na jednym widoku, a proces zakupu realizowany jest de facto jednym kliknięciem.

Przy projektowaniu procesu zakupowego warto pamiętać o zasadzie trzech kliknięć, która sprawdzi się w wielu e-sklepach. Zasada ta polega na jak najszybszym doprowadzeniu klienta do finalizacji zakupu. W sklepach mających duży asortyment, z dużą ilością kategorii lub podkategorii nie będzie możliwości zamknięcia się w ramach trzech kliknięć, jednak warto ograniczać je możliwie jak najbardziej.

O porzuceniu zakupów możemy mówić wtedy, gdy kupujący dodaje produkt do koszyka, ale z jakiegoś powodu opuszcza stronę przed dokonaniem zakupu. Im więcej niezrozumiałych informacji i/lub elementów w procesie zakupu, tym prawdopodobieństwo porzucenia zakupów rośnie. Zoptymalizowanie tego procesu pozwoli na zmniejszenie wagi takich sytuacji i poprawę zadowolenia użytkowników.

Przy projektowaniu sklepów internetowych pojawia się jeszcze jedna zasada, która może mieć wpływ na podjęcie decyzji zakupowej. Nie została ona poparta badaniami więc można nazwać ją „dobrą praktyką Hicka” polegającą na ograniczeniu wyboru. Zwiększony wybór wydłuża czas potrzebny na podjęcie decyzji. Długość procesu nie sprzyja zakupom, a często doprowadza do rezygnacji w wyniku niezdecydowania. Im więcej produktów „konkurencyjnych”, opcji do wyboru, formularzy, dodatkowych informacji lub ofert dosprzedaży, tym większe prawdopodobieństwo porzucenia zakupu.

Brak wyszukiwarki lub słaby silnik wyszukiwania

Niezwykle częstym błędem przy projektowaniu sklepów internetowych jest wyszukiwarka, która zamiast ułatwiać, de facto utrudnia korzystanie ze strony e-sklepu.

Aby wyszukiwarka poprawnie spełniała swoją rolę warto ją wzbogacić o funkcję autocomplete, która już w trakcie pisania podpowiada dostępne produkty zawierające dany zbiór liter w nazwie. Idealnie by silnik podpowiadał także najczęściej wyszukiwane i podobne frazy. Dzięki temu klient ma możliwość znaleźć produkt nawet jeśli nie zna jego pełnej nazwy. Co więcej, warto by wyszukiwanie odbywało się nie tylko po nazwie produktu ale także po kodzie produktu, EAN, czy opisie. Odpowiednio skonfigurowana i rozbudowana wyszukiwarka pozwoli na znalezienie odpowiedniego produktu.

Swoistym „Must have” każdej dobrze zaprojektowanej i wdrożonej wyszukiwarki wewnętrznej jest funkcjonalność obsługująca synonimy i błędy we frazach. Przykładem takiej sytuacji może być fraza sweter, którą użytkownik będzie mógł wyszukać posługując się także synonimami: kardigan, sweterek, golf, polar. Drugim zastosowaniem tej funkcji będzie weryfikacja błędów. Często klienci nieświadomie popełniają błędy ortograficzne lub literowe, może to być torbka zamiast torebka lub kótrka zamiast kurtka. Nie można także zapominać o odpowiedniej reakcji na brak polskich liter (polka, zamiast półka).

Dzięki obsłudze błędów przez wyszukiwarkę, możemy zaprezentować klientowi produkty pasujące do jego zapytania, nawet jeśli nieświadomie wpisze ich nazwę niepoprawnie. Brak tej funkcji może mieć duży wpływ na utratę klientów, którzy nieświadomi powodu, dlaczego wynik się nie wyświetla, oceniają e-sklep jako nie warty uwagi i porzucają zakupy.

Niepoprawne zdjęcie produktu lub jego brak

Brak lub słaba jakość zdjęć oraz małe ikony przedstawiające produkt często są pomijane przez klientów bądź interpretowane jako błędne. Szacuje się, że około 65% populacji to wzrokowcy, oznacza to, że decyzja o zakupie podejmowana jest w momencie obejrzenia produktu. Jeśli zostanie on przedstawiony w sposób atrakcyjny, to Klient chętniej się na niego zdecyduje.

Aby produkt został dobrze odebrany powinien być przedstawiony z każdej strony, niedopuszczalne jest np. udostępnianie jedynie fotografii opakowania. Firmy nieprzedstawiające pełnego obrazu produktu, tracą klienta, który chciałby przed dokonaniem zakupu wiedzieć, jak on wygląda. Sposobem na to by utrzymać klienta przy pierwszym kontakcie z produktem są 3 zalecenia, o których dobrze pamiętać:

Odpowiednia wielkość – zdjęcia powinny być w odpowiedniej rozdzielczości i kompresji, aby były wyświetlane na stronie w czytelnej i przyjemnej dla oka formie.

Przedstawienie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem – w przypadku niektórych produktów np. artykułów dekoracyjnych można przedstawić je w formie propozycji wykorzystania. Zabieg ten spowoduje, że produkt stanie się bardziej atrakcyjny, zainspiruje i pomoże oszacować faktyczny rozmiar przedmiotu.

Wyrazistość – odpowiedni rozmiar zdjęcia pozwoli na skalowanie w dobrej jakości umożliwiając powiększanie zdjęcia np. w celu sprawdzenia drobnych elementów.

Zbyt długi czas ładowania

Szybkość witryny w znaczny sposób wpływa na współczynnik odrzuceń, konwersji i przychodów.

Grafiki, zdjęcia i pliki w dużych rozmiarach wydłużają czas reakcji strony. Umieszczanie dużej ilości widgetów typu Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn a nawet Live Chat także spowalnia działanie strony. Już na etapie projektowania powinniśmy więc określić, które z nich są dla nas konieczne, a które nie.

Wolne ładowanie witryny na etapie przeglądania oferty, a przede wszystkim, gdy klient jest już o krok przed finalizacją, może przyczynić się do rezygnacji z zakupu. Kilkusekundowe opóźnienia skutecznie „psują” konwersję. Aby temu zapobiec należy na bieżąco weryfikować i optymalizować stronę sklepu pod kątem szybkości działania.

Nie bez znaczenia jest także wpływ szybkości strony na pozycjonowanie. Strony sklepów, które działają wolno, są nisko oceniane przez Google, co w efekcie przekłada się na zmniejszenie liczby odwiedzin w sklepie.

Brak danych sklepu

Częstym błędem popełnianym przy projektowaniu e-sklepu jest tworzenie zakładki o firmie, w której są uwzględnione szczegóły rozwoju, historia firmy, informacje o właścicielach, a brak w niej np. informacji o kontakcie czy INFOLINII. Tego typu dane mogą być istotne w kwestii poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych, jednak prywatny klient zostanie znudzony długą historią, a prawdopodobieństwo przeczytania wpisu do końca jest niewielkie.

Sekcja często nazywana „o nas” powinna być zwięzła, rzeczowa i wciągająca. To miejsce jest przeznaczone na treści informacyjne, zaczynając od siedziby firmy, nr kontaktowego lub adresu e-mail, aż po długość działalności lub zdobyte wyróżnienia.

Brak podstawowych informacji niekorzystnie wpływa na wiarygodność marki, a klienci tracą do niej zaufanie. Niekompletne informacje o produkcie i brak możliwości nawiązania kontaktu są jedną z istotnych przyczyn porzucenia koszyka.



Brak aktualnych stanów magazynowych

Zdania o tym, gdzie informacja o aktualnych stanach magazynowych powinna się znajdować są podzielone. Jednak wszyscy są zgodni w jednym, taka informacja musi być przekazana klientowi zanim przejdzie do koszyka.

Brak aktualnych stanów magazynowych skutkuje nieudanymi transakcjami lub porzuceniem koszyka. Klient, który podczas zakupu nie ma świadomości BRAKU DOSTĘPNOŚCI wybranych produktów, może zamówić i opłacić zamówienie, które nie zostanie zrealizowane. W przypadku braków magazynowych najczęściej środki, które znajdowały się w blokadzie wracają do niego na konto, ale decyzji z jego strony o ponownym zakupie już nie ma.

Informowanie o stanie (wystarczy lakoniczne dostępny lub zostały ostatnie sztuki) nie tylko zapobiegnie złym doświadczeniom klienta, ale także umożliwi przedstawienie mu podobnych produktów, które mogą go zainteresować. Bardzo często bowiem kupujący nie szuka konkretnego produktu, a jedynie sposobu na rozwiązanie jakiegoś swojego problemu.



Brak prawdziwej informacji o czasie realizacji zamówienia

Użytkownicy w dzisiejszych czasach przywiązują uwagę do komunikacji, jaką prowadzi z nimi sklep po dokonaniu zakupu. Jednak często sklepy ne przywiązują odpowiedniej wagi do informacji o czasie realizacji zamówienia i podają niepoprawne (lub nie podają w ogóle) informacje o czasie jego realizacji.

Klient, dokonując zakupu, chce wiedzieć kiedy produkt do niego dotrze, gdyż może właśnie np. wybierać prezent na określoną uroczystość. Większość sklepów w koszyku podaje informacje o czasie dostawy, nie uwzględniając czasu jaki jest potrzebny na skompletowanie i wysłanie zamówienia.

Przekazanie niepoprawnych informacji klientowi może zaważyć na tym, czy wróci on do sklepu w celu zrealizowania kolejnej transakcji bądź anuluje zamówienie. Pamiętajmy także, że częściej opinie o sklepie publikują w Internecie niezadowoleni klienci niż Ci, którzy są usatysfakcjonowani zakupami oraz obsługą. Bardzo trudno jest odbudować pozycję sklepu, jeśli klienci się na niego skarżą.

Ukryte koszty np. związane z dostawą

Ukrywanie kosztów związanych z dostawą lub ewentualną opłatą za np. pobranie, przyczynia się do spadku konwersji i zwiększeniu porzucania zakupów.

Już na samym początku warto przedstawić klientowi wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść decydując się na zakup w naszym sklepie. Dzięki temu, kompletując swoje zamówienie jest on świadomy z jakimi kosztami wiąże się jego decyzja. W takiej sytuacji zmniejsza się ilość porzuconych koszyków, gdyż użytkownik nie jest zaskoczony przeliczoną kwotą.

Ukrywanie kosztów i wyszczególnianie ich dopiero w podsumowaniu, który jest ostatnim krokiem przed zakończeniem transakcji, jest sporym zagrożeniem dla końcowej realizacji. Taka sytuacja powoduje, że klienci mogą poczuć się oszukani i zniechęceni.

Brak uregulowanych reklamacji i zwrotów

Zwroty i reklamacje są postrzegane przez klientów jako nieprzyjemny i długotrwały proces. Odpowiednia strategia pozwoli pozytywnie zaskoczyć Klienta zmieniając ten nieprzyjemny obowiązek w przyjemne doświadczenie.

Decydując się na zakup klienci chcą mieć pewność, że w sytuacji zwrotu niedopasowanych produktów lub reklamacji, procedura z tym związana będzie maksymalnie przystępna i prosta. Znaczna część klientów, mimo niezadowolenia, nie decyduje się na wypełnienie długiego formularza, a nauczeni doświadczeniem nie wierzą w pozytywne i szybkie rozpatrzenie sprawy.

Przejście do konkurencji lub umieszczenie w publicznym miejscu negatywnej opinii, która będzie wpływać na opinię innych internautów, są najczęstszymi krokami jakie podejmują niezadowoleni klienci. Aby temu zapobiec konieczna jest optymalizacja procesu reklamacyjnego i uproszczenie go tak, aby konsument nie musiał poświęcać więcej czasu niż sytuacja tego wymaga.

W przypadku reklamacji dobrze jest dać klientowi wybór. Otwarte podejście do użytkownika może sprawić, że nie zapamięta on reklamacji jako złego doświadczenia, a wręcz będzie je dobrze wspominać i wróci w celu realizacji kolejnych zakupów.

W przypadku zwrotów dobrą praktyką jest dodanie do zamówienia gotowego formularza zwrotu oraz już przygotowanego listu przewozowego. Takie podejście zapewnia wygodę oraz poczucie bezpieczeństwa klienta, który wie, że nic nie ryzykuje nawet jeśli będzie musiał zwrócić towar.



Brak wersji mobilnej

Mobilni użytkownicy stanowią coraz większą część odwiedzających sklepy internetowe. W zależności od branży może to być większość kupujących na danej stronie.

Responsywna strona internetowa prawidłowo wyświetlana na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety), powoduje, że treść jest czytelna, a strona wygodna, łatwa w obsłudze i funkcjonalna.

Coraz częściej użytkownicy kierując się szybkością i wygodą dokonują zakupów online za pomocą smartfona. Klienci mobilni oczekują szybkich informacji przekazanych w jasny sposób. Możliwość dokonania zakupu z każdego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia, sprawia, iż użytkownicy coraz częściej wybierają telefon do zakupów, robią je w podróży, w oczekiwaniu na autobus lub tuż przed snem.

Bariera jaką stanowi nieprzystosowanie strony sklepu dla użytkowników mobilnych mocno ogranicza grupę odbiorców i zmniejsza konwersję o ponad połowę.

Jeśli układ witryny nie jest dostosowany do małego ekranu, zniechęca potencjalnego klienta do zapoznania się z ofertą wskutek czego zazwyczaj porzuca on daną stronę. Między innymi dlatego już od kilku lat Google premiuje w wynikach wyszukiwania witryny internetowe, które są przyjazne dla urządzeń mobilnych.

Podsumowanie

Wymienione wyżej błędy znacząca zwiększają szansę na porzucenie koszyka i oraz powodują wzrost prawdopodobieństwa przejścia użytkownika do konkurencji. Internetowi klienci stają się coraz bardziej wymagający i oczekują maksymalnego uproszczenia w korzystaniu ze strony.

Niewielkie nawet zmiany dotyczące rozszerzenia informacji o produkcie oraz przygotowanie do nich dobrej jakości fotografii, niekiedy wystarczają, by znacznie podnieść odsetek transakcji realizowanych w danym sklepie. Dlatego tym bardziej warto dobrze się przygotować i zwracać uwagę na nawet drobne elementy, które mogą okazać się kluczowe dla użytkownika.

Sklepy internetowe, które eliminują wspomniane wcześniej błędy, zawsze będą o krok przed konkurencją, bez względu na to, jakie będą oferować produkty i w jakich cenach. Dobrze działający e-commerce wymaga optymalizacji i dostosowania do zmieniających się trendów, wymagań rynku oraz klientów.