10 pytań zanim ruszysz z click&collect

Zakupy click & collect są obecnie jedną z najczęściej wdrażanych usług w handlu detalicznym. Podczas tworzenia aplikacji natrafiliśmy na szereg pytań, na które odpowiedzi powinny znaleźć się w każdym briefie kierowanym do software house’u. Główne z nich przedstawiają secjaliści z Autentiki i agencji Whites.

Czy Twoja organizacja jest gotowa na click & collect?

Na problem można spojrzeć z dwóch perspektyw – klienta i biznesu. Perspektywę klienta zwykle zapewnia software house. Warto wybrać taki, który w swojej codziennej pracy specjalizuje się w projektowaniu doświadczeń użytkowników (ang. UX – user experience).

Perspektywa biznesu to świadomość własnych zasobów i możliwości, która pozwoli stworzyć skuteczną koncepcję C&C.

C&C wymaga nieprzerwanego dostępu do bazy produktowej sklepu. Czy będę w stanie zasilić aplikację w aktualne stany magazynowe, dobrze przygotowane treści i atrakcyjne zdjęcia?

Stworzenie aplikacji będzie dużym wyzwaniem dla personelu. Jaką wartość zaoferuję klientom, aby przekonać ich do jej pobrania?

Sprzedawcy są bezsilni w relacji “przygotowana atrakcyjnie półka” vs. „głowa rodziny" na zakupach z kartką. W jaki sposób zachęcę użytkowników aplikacji, aby wrócili i realizowali zakupy w tradycyjny sposób?

Przeceny, promocje, nowy asortyment. Jak skomplikowane jest administrowanie aplikacją przez sklep? Kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie procesem?

Nie ma produktu, którego szuka klient, ale jest inny, podobny. Czy w trakcie zakupów w aplikacji udostępnię klientowi pomoc pracownika sklepu w finalizacji zamówienia?

W sklepie każdy metr kwadratowy jest niezwykle istotny. Gdzie będę odkładał przygotowane zakupy i jak je oznaczać, aby proces mógł przebiegać dynamicznie?

C&C to złożony proces sprzedażowy, nie tylko od strony technologicznej. Trzeba zmierzyć się z pytaniem, kiedy nabić na kasę produkty, kiedy podać paragon i terminal płatniczy?

Technologia C&C powinna wspierać sprzedawcę w utrzymaniu kontaktu i budowaniu trwałych relacji. Co aplikacja ma mówić o moim sklepie?

Klient odbiera towar w punkcie sprzedaży. Jeżeli postanowi zwrócić jakiś towar lub coś dokupić, czy dam mu taką możliwość?

Personel może stanąć przed dylematem, kogo obsłużyć szybciej – klienta z kolejki czy klienta czekającego na odbiór zakupów C&C. Jak planuję zarządzać przygotowanymi zamówieniami?

Czy to wszystko?

To dopiero początek i jedno jest pewne. Click & Collect to narzędzie, które mocno wkracza w codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Przygotuj się od strony operacyjnej i stwórz zrozumiały opis specyfiki biznesu, tak by partner technologiczny był w stanie zrozumieć Twój punkt widzenia i zaproponować adekwatne, dopracowane rozwiązania.

Dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów, nie zapomnij o odpowiednim systemie motywacyjnym dla pracowników. To w dużej mierze od ich mozolnej pracy w punkcie sprzedaży, a nie od spektakularnych i kosztownych kampanii marketingowych, będzie zależał sukces C&C p