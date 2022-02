10 trendów na rynku e-commerce w 2022 roku

1. Omnichannel

Rynek w dalszym ciągu będzie rozwijał się w kierunku doskonalenia sprzedaży, a co za tym idzie łączenia różnych doświadczeń i kanałów sprzedaży w procesie zakupowym klienta. Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji, AI czy płatności cyfrowych będą ten rozwój znacząco wspomagać. Barierą są tu m. in. obawy konsumentów – np. tylko 14% klientów kupujących online akceptuje, by ich historia zakupów była widoczna dla sprzedawców w sklepie.

2. Marketplaces

Ponad 60% globalnego e-commerce to sprzedaż na platformach typu marketplace. Najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój istniejących już serwisów - i tych globalnych, i działających lokalnie. Oczekujemy pojawienia się w Polsce zupełnie nowych platform, jak również ekspansji globalnych platform na nowe rynki (np. ekspansja platformy Shopee w Europie). Zapewne będziemy obserwować rosnący udział tego sektora w całości e-commerce, podobnie jak rosnący wskaźnik GMV (całkowita wartość sprzedanych produktów w tym kanale). Powstawać będą także marketplaces skupione wokół konkretnych branż czy też tych tworzonych przez konkretną markę, przykładem mogą być działania firm Decathlon i Intersport w Polsce.

3. Live commerce

To zupełnie nowe zjawisko w handlu online, które zapanowało na świecie w czasach pandemii COVID-19 i kolejnych lockdownów. Live commerce to sprzedaż online prowadzona na żywo organizowana najczęściej w kanałach social media, dająca możliwość kupowania produktów podczas transmisji online. To forma wykorzystywana coraz częściej przede wszystkim przez drobnych sprzedawców, butiki, najczęściej odzieżowe – ale też przez marki takie jak Walmart czy IKEA. Pierwsze badania pokazują, że co czwarty Polak w ostatnim czasie dokonał zakupu podczas transmisji w mediach społecznościowych.

4. E-commerce w wersji eko

Wraz z szybkim rozwojem e-commerce, coraz większą uwagę zwraca się na szeroko pojęty zrównoważony rozwój tego sektora poprzez działania na rzecz środowiska i ekologii. Coraz częściej spotykać będziemy działania na rzecz optymalizacji w zakresie opakowań przesyłek e-commerce czy też transportu i magazynowania. Inna strona tego zjawiska to e-commerce w obszarze produktów i usług w obszarze zero waste, recyklingu czy też drugiego życia produktów używanych (np. rosnąca popularność sprzedaży odzieży używanej online).

5. C2C (Consumer to Consumer)

Przyszłość e-commerce to także rozwój sprzedaży online w kanale C2C, co oznacza nic innego jak transakcje dokonywane przez indywidualnych użytkowników (sprzedawca i kupujący). Trend ten widoczny jest bardzo wyraźnie na przykładzie rozwoju takich produktów jak platforma OLX czy też nowa usługa Allegro Lokalnie, która umożliwia sprzedaż produktów przez użytkowników indywidualnych nie będących sprzedawcami czy firmami handlowymi. Tego rodzaju funkcjonalnościom zawdzięcza swój rozwój między innymi popularny w Polsce serwis OLX czy też aplikacja Vinted.

6. M-commerce

W najbliższej przyszłości sprzedaż online w jeszcze większym stopniu będzie odbywać się z udziałem urządzeń mobilnych. Już dziś widzimy, że sprzedaż online na urządzeniach mobilnych to znacznie ponad 60% całego e-commerce. Rok 2022 i dalszy rozwój tego kanału spowoduje wzrost kanału, być może nawet ponad 70%. Co za tym idzie, w dalszym ciągu obserwować będziemy coraz bardziej zaawansowane rozwiązania stosowane w aplikacjach mobilnych i rozwój ich oferty.

7. Nowe technologie

Świat „zdalny”, jaki stał się nową pandemiczną rzeczywistością spowodował również przyspieszenie rozwoju technologii opartych na AI czy machine learning, dających możliwość chociażby lepszej automatyzacji procesów handlowych. Będziemy mogli spodziewać się wielu nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji marketingu, analizy szczegółowej charakterystyki klienta, personalizacji oferty oraz działań promocyjnych czy też działań omnichannelowych. Nie możemy zapominać przy tym o coraz częstszym wykorzystywaniu wirtualnej rzeczywistości, która pozwala na dostarczenie klientom coraz to nowych i fascynujących doświadczeń zakupowych. Będzie to jeden ze sposobów na sukces w e-commerce.

8. Usługi logistyczne

Wokół e-commerce prawdziwie rozkwitł w ostatnim czasie cały rynek usług logistycznych. To właśnie dynamiczny rozwój sprzedaży online dał impuls do nieprawdopodobnego rozwoju paczkomatów czy pokrewnych usług dostawczych. Dziś liczy się niezawodność dostawy i jej szybkość. Sama firma InPost w czwartym kwartale ubiegłego roku dostarczyła aż o 71% więcej paczek niż w roku 2020. Dlatego obserwować będziemy coraz więcej nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze, a także pojawianie się nowych sieci i usług czy też np. partnerstw pomiędzy liderami rynku (np. Allegro z InPost).

9. Płatności cyfrowe

W tej dziedzinie w ostatnim czasie dokonała się prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o sposoby płacenia za produkty i usługi. Tu spodziewać się możemy zarówno wdrażania nowych rozwiązań, jak i wchodzenia nowych operatorów płatności cyfrowych, a także, dalszego poszerzania zasięgu poszczególnych usług. Przykładem może być popularny (od niedawna!) BLIK, który w 2021 r. zajął pozycję lidera wśród preferowanych płatności online. Im szybciej, wygodniej i bezpieczniej, tym lepiej.

10. E-grocery i q-commerce

Pandemia COVID-19 zamknęła nas na długi czas w domach z niezwykle ograniczonym dostępem do sklepów, w tym spożywczych, i ich oferty. Jednym z trendów, który z pewnością zyska na znaczeniu w najbliższym czasie to rozwój usług z kategorii e-grocery, a także q-commerce, czyli „szybkich zakupów”, które pozwalają na otrzymanie zamówionych produktów np. w 15 minut od momentu zamówienia. Ilustracją ogromnego wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju usługi jest chociażby szybka ekspansja firmy Lisek, która w błyskawicznym tempie spopularyzowała swoje usługi i poszerza zasięg swojej działalności.