13 tysięcy Punktów Obsługi Paczek DHL. Sklepy znacznie zwiększyły bazę

W 2021 r. DHL Parcel nawiązał współpracę z siecią LIDL. Dzięki umowie z jedną z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce DHL Parcel zyskał ponad 800 lokalizacji dla Punktów Obsługi Paczek.

Do grona partnerów DHL Parcel dołączyły także mniejsze sieci m.in.: API, TOPAZ, PRIM, TOP MARKET, NASZ SKLEP oraz POLO Market, które łącznie zapewniły ponad 500 POP-ów.

Ważnym etapem rozwoju sieci POP było dodanie usługi nadania paczek na stacjach paliw Shell, które do tej pory jedynie wydawały przesyłki. Stacje brytyjsko-holenderskiego konsorcjum paliwowego rozpoczęły obsługę paczek DHL w pełnym zakresie jesienią i w ten sposób wzmocniły ofertę POP w swojej sieci.

Jednocześnie wysoki wzrost liczby POP-ów nastąpił dzięki współpracy z dotychczasowymi partnerami DHL Parcel. Systematycznie powiększali własne sieci sklepów, co skutkowało także pojawiałem się POP w nowych miejscach. Na tym tle wyróżnia się Żabka, która w ciągu roku udostępniła ponad tysiąc nowych lokalizacji z możliwością odbierania i nadawania przesyłek DHL Parcel.

Ponad 37 proc. paczek doręczanych jest do punktu obsługi

Rozwój POP DHL jest konsekwencją zmian, jakie zachodzą na rynku usług kurierskich w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat udział nadań i odbiorów poza domem (out of home delivery - OOH) w rynku paczek zwiększył się trzykrotnie. Według szacunków Last Mile Experts (Polish CEP Report 2021) obecnie ponad 37 proc. paczek doręczanych jest do punktu obsługi, a niemal 12 proc. z niego nadawanych. Jednocześnie zmniejszył się udział dostaw paczek do domu. Trzy lata temu 77 proc. paczek kurierskich było przewożonych w modelu od drzwi do drzwi. Obecnie jest to 55 proc.

- Klienci oczekują większej swobody i elastyczności w korzystaniu z usługi kurierskich. Coraz częściej decydują się odbiór paczki poza domem, bo chcą to robić w momencie i miejscu najbardziej dla nich odpowiednim. 38 proc. e-konsumentów wskazało czynnik samodzielnego odbioru jako decydujący

w wyborze firmy kurierskiej i jest on bardziej istotny niż koszt czy czas dostaw, wynika z badania na reprezentatywnej grupie internautów przeprowadzonego przez DHL Parcel - mówi Maciej Dudek, menedżer sieci partnerskiej w DHL Parcel Polska.

W przyszłości należy spodziewać się dalszego umacniania tendencji klientów do nadań i odbiorów paczek poza domem. Dlatego rozwój sieci POP-ów, które spełniają oczekiwania w zakresie samodzielnej obsługi paczek będzie kontynuowany.

Obecnie 13 tysięcy POP-ów zlokalizowanych jest w największych sieciach handlowych, takich jak wymienione wcześniej Żabka i Lidl, ale także ABC, Biedronka, czy Kaufland, salonikach prasowych Inmedio oraz na markowych stacjach paliw - Shell i Moya. Duże pokrycie kraju POP-ami sprawia, że są łatwo dostępne. Według wyliczeń DHL Parcel 85 proc. klientów potrzebuje mniej niż 5 minut na dotarcie do punktu z miejsca pracy lub zamieszkania.