14 grudnia to Dzień Darmowej Dostawy

Dzień Darmowej Dostawy 2022 - o co chodzi w tej akcji

W Dniu Darmowej Dostawy klienci, robiący zakupy w internecie, mogą bez dodatkowych kosztów wybrać dowolną, oferowaną przez e-sklep formę dostarczenia towaru. Właściciele sklepów są zobowiązani do zachowania dotychczasowej ceny produktów, a złamanie tej zasady grozi im automatycznym usunięciem z grona uczestników akcji. Sprzedawcy mają co prawda możliwość ustalenia minimalnej wartości zakupów objętych darmową dostawą, ale wielu z nich bezpłatnie wysyła w tym dniu wszystkie zamówienia bez wyjątku.

Darmowa dostawa 2022 w walce z inflacją

DDD tradycyjnie jest jedną z ostatnich okazji na zrobienie zakupów, które zdążą dotrzeć do kupujących jeszcze przed świętami.



Jak wynika z raportu “E-commerce w Polsce 2022”, wysokie ceny sprawiły, że 28 proc. konsumentów już ograniczyło swoje zakupy w sieci, a 34 proc. ankietowanych deklaruje, że zrobi to w przyszłości. Zrealizowane przez Gemius Polska badanie wykazało równocześnie, że czynnikiem szczególnie motywującym do zakupów online jest właśnie darmowa dostawa - zachęca ona do częstszego robienia zakupów aż 88 proc. ankietowanych.

- Drożyzna wywołana inflacją sprawiła, że wielu klientów rozważa ograniczenie świątecznych zakupów lub kupienie ich tylko w jednym sklepie ze względu na koszty dostawy. Bezpłatna wysyłka towaru pozwoli konsumentom skorzystać z oferty większej liczby sklepów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Sklepy zyskają tym samym więcej zamówień - komentuje Krzysztof Bartnik, inicjator akcji Dzień Darmowej Dostawy.

Dzień Darmowej Dostawy - co wiemy o akcji

Dzień Darmowej Dostawy już na stałe wpisał się w kalendarz świątecznych zakupów. W tym roku obchodzona jest 13. edycja tego wydarzenia. Wszystkie sklepy biorące udział w akcji można poznać na stronie dziendarmowejdostawy.pl. Kupujący mogą skorzystać z wyszukiwarki konkretnych produktów i porównać ich ceny - na stronie działa baza ponad 2 mln produktów z ponad 30 różnych kategorii, m.in. zdrowie, uroda, sport, odzież i dodatki, obuwie, ogród czy AGD. Darmowa dostawa obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Ile e-sklepów bierze udział w Dniu Darmowej Dostawy 2022

Udział w tegorocznej edycji wydarzenia zapowiedziało ponad 300 firm, w tym TaniaKsiazka.pl, NeoNet, Kondrat Wina Wybrane, Foods by Ann, Kubota, Bee.pl, Sante, Pakamera, Diverse, Chocolissimo.