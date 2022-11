14 listopada jest Dzień Seniora. W jaki sposób pokolenie 60+ korzysta z e-commerce?

W dzisiejszych czasach wiek emerytalny przestał być wykluczający - wkroczyło w niego pokolenie, które w większości posługuje się smartfonem, komputerem, sprawnie porusza się w Internecie. Nikogo nie dziwią starsze osoby korzystające z platform społecznościowych typu Instagram czy Facebook, tak samo jak wiadomości przesyłane przez Messenger, WhatsApp czy maile. Naturalną konsekwencją jest więc rosnące zainteresowanie aplikacjami i platformami zakupowymi w tej grupie wiekowej. To wyjątkowi Klienci, marka Everli odnotowała, że osoby w wieku powyżej 55 roku życia, mają ponad dwukrotnie wyższą retencję niż przeciętny użytkownik usługi.

Osoby 55+ to już co dziesiąty Klient Everli, z czego 70% stanowią kobiety

To bardzo lojalni użytkownicy, Ci którzy skorzystali z naszej aplikacji w większości przypadków zostają z nami na dłużej i chętnie korzystają z pełnych udogodnień platformy - 12% abonentów Everli Plus, subskrybcji dającej dostawy gratis od 100 zł i dostęp do specjalnych promocji, to Klienci 55+ – mówi Magdalena Rzepka, Marketing Manager Everli. Zakupy robią nie tylko przez stronę internetową,, ale też w aplikacji - 39% kobiet i 35 % mężczyzn z tej grupy. To, plus biegłość w posługiwaniu się płatnościami bezgotówkowymi - jedyną dostępną formą w Everli - świadczy o ich zaawansowaniu technologiczny - dodaje.

Ile średnio seniorzy wydają na zakupy w internecie?

Średni koszyk silversów i seniorów to około 200 złotych, a ich zwyczaje zakupowe nie odbiegają znacząco od pozostałych użytkowników. Najczęściej sięgają po produkty świeże tj. warzywa, owoce, nabiał, mięso i wędliny.

Czynnik, który znacząco wpłynął na adopcję zakupów w e-commerce to pandemia. Od jej czasu zainteresowanie e-grocery znacząco wzrosło, nic więc dziwnego, że z tej możliwości korzysta również generacja silversów i seniorów. Marka nie przewiduje odwrotu tego trendu, co wydaje się oczywiste biorąc pod uwagę kluczowe benefity. Zakupy online przede wszystkim pozwalają zaoszczędzać czas, ale co szczególnie istotne w przypadku osób starszych zakupy dostarczane są pod same drzwi, dzięki czemu nasi dziadkowie czy rodzice nie muszą dźwigać ciężkich zakupów, walczyć ze złą pogodą czy narażać się na inne niedogodności. Zakupy online sprawdzą się nie tylko u starszych osób mających problemy ze zdrowiem, ale też tych sprawnych, aktywnych, które nie chcą tracić czasu.

Pamiętajmy jednak, że zakupy online nie są dostępne, z różnych względów, dla każdego seniora, ale prawie każdemu z nich mogą zostać dostarczone. Platformy zakupowe to doskonałe ułatwienie dla dzieci, które mieszkają daleko od swoich rodziców, w innych miastach, a chcą ułatwić swoim bliskim seniorom codzienne funkcjonowanie. Właściwie z każdego miejsca na świecie możemy za pomocą kilku kliknięć zrobić im zakupy z dostawą pod wskazany adres, w zaledwie kilka godzin. To świetne narzędzie i usprawnienie w dbaniu o swoich najbliższych.