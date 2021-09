14 tys. paczkomatów w sieci InPostu

Firma InPost stawia na równomierny rozwój sieci Paczkomatów i kładzie mocny nacisk na rozwój w mniejszych miastach i na wsiach.

Ekologia to kolejny wyróżnik InPostu



– Nowe Paczkomaty nie tylko instalujemy w ekspresowym tempie, ale do tego w ramach programu Green City lokujemy urządzenia przy współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi społecznościami – tak, aby nasze urządzenia w sposób harmonijny wtapiały się w tkankę miejską. Dodatkowo, by jeszcze bardziej niwelować ślad węglowy obiegu paczki w ostatniej mili – do miast partnerskich trafiają zeroemisyjne samochody elektryczne. Przy nowo stawianych urządzeniach kładziemy także innowacyjną kostkę brukową oczyszczającą powietrze i wprowadzamy Paczkomaty autonomiczne – zasilane energią słoneczną – tłumaczy Rafał Brzoska, prezes InPost.

Równomierny rozwój sieci Paczkomatów

– Wciąż wielu klientów pisze do nas, bo chce mieć bliżej do naszych maszyn. Dlatego stawiamy tak mocny nacisk na rozwój naszej sieci w mniejszych miastach i na wsi. Paczkomaty rozwiązują wiele problemów lokalnych społeczności – gdzie mieszkańcy muszą często jechać kilka czy kilkanaście kilometrów do najbliższego punktu pocztowego. Paczkomaty stały się nieodłącznym elementem infrastruktury publicznej – zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach – mówi założyciel InPost.