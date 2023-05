15 złotych rabatu na zakupy w Auchan - Jak go zdobyć?

Super promocja w Auchan: 15 zł rabatu na zakupy online

W ramach nowej oferty, Auchan zaprasza klientów do skorzystania z specjalnej promocji, która obniży koszt zakupów w sklepie internetowym. Warunkiem uzyskania rabatu jest złożenie zamówienia o wartości co najmniej 150 zł i wpisanie kodu Dostawa24. Po spełnieniu tych warunków, zakupy zostaną dostarczone pod wskazany adres. Oferta obowiązuje do 30 czerwca.