2/3 młodych Polaków szuka okazji i rabatów w aplikacjach mobilnych

Aplikacje nie służą im już tylko do rozrywki i komunikacji. Zyskują one kluczową rolę w różnorodnych procesach zakupowych – młodzi sięgają po nie, by zdobywać dostęp do treści filmowych, kupować gry, bilety do kina czy zamawiać jedzenie z dostawą. Szczególnie cenne dla jednej czwartej konsumentów w wieku 15-35 lat okazują się aplikacje oferujące promocje i okazje cenowe. Badanie pokazuje jednak, że aby skłonić młodych do skorzystania z konkretnych aplikacji, niezbędne jest zaoferowanie im intuicyjnego i dobrze zaprojektowanego środowiska zakupowego, które uwzględnia ich indywidualne preferencje.

Bez smartfonu ani rusz

Młodym Polakom trudno jest wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych. Już 60 proc. z nich spędza przed ekranem smartfona od 2 do 5 godzin dziennie. Co więcej, w grupie osób 15-20 lat blisko 40 proc. deklaruje, że jest to przedział nawet między 5 a 10 godzinami.

– Smartfon jest dziś integralną częścią życia pokolenia Y i Z. Nie chodzi jednak o samo narzędzie, ale o zakres funkcjonalności i usług, które dzięki niemu są dostępne. Telefon towarzyszy młodym całą dobę – jest ich budzikiem, oknem na świat, pierwszą i ostatnią rzeczą, jakiej używają i na którą patrzą każdego dnia. Wypełnia on wolne chwile, stanowi odskocznię od codziennego życia, ale także wspiera ich w wypełnianiu codziennych zadań – czy to szkolnych czy zawodowych. Biorąc pod uwagę tę kwestię, nie zaskakuje fakt, że jedna trzecia respondentów byłaby w stanie bezproblemowo żyć bez smartfona maksymalnie pół dnia. Z kolei co dziesiąty ankietowany w wieku 15-20 lat mógłby funkcjonować w ten sposób najwyżej jedną godzinę – mówi Izabela Franke, Head of Advisory w Future Mind.

Znajomi przegrywają z social mediami

Mobilność i natychmiastowy dostęp do informacji są dla młodego pokolenia oczywistym standardem. Smartfony i media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tym procesie. W każdej badanej grupie wiekowej (15-35 lat) głównym źródłem informacji o aplikacjach mobilnych są właśnie fora w social mediach. Warto podkreślić, że wśród najmłodszych użytkowników (15-20 lat) nieco ponad jedna czwarta tak samo często opiera się na rekomendacjach rodziny, jak i tych znalezionych na grupach internetowych. Jednocześnie tylko co dziesiąta osoba w tym wieku korzysta z poleceń znajomych, a niespełna 5 proc. dowiaduje się o nowych produktach cyfrowych z reklam.

– Świat mediów społecznościowych i chatów jest dla młodych jak drugi dom. Wykorzystują oni pełen wachlarz komunikatorów – do rozmowy z babcią służy im WhatsApp, a TikTok pokazuje, co jest teraz na topie. Możemy zaobserwować wyraźną tendencję w odchodzeniu od poleceń znajomych czy portali do porównywania produktów na rzecz forów społecznościowych czy wspomnianego TikToka. To wskazuje, jak dużą moc opiniotwórczą mogą zyskać aktywni użytkownicy tychże grup – dodaje Izabela Franke z Future Mind.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że zgodnie z wynikami badania młodsze osoby wykazują większą skłonność do instalowania aplikacji, nawet bez pewności, że będą z nich długofalowo korzystać. Ponad połowa wszystkich respondentów korzysta z takich rozwiązań w przypadku konkretnej, doraźnej potrzeby, raz lub dwa, a gdy spełni ono swoją funkcję zostaje przez nich porzucone. Już jedna czwarta badanych przyznaje, że ma zainstalowanych ponad 10 aplikacji, z których nie korzysta, a co dziesiąta osoba nawet ponad 20.

Przepis na dobrą aplikację

Nieustannie rosnąca rola technologii w codziennym życiu pokolenia Z i Y rodzi pytanie, co sprawia, że niektóre aplikacje zyskują na popularności, podczas gdy inne są szybko porzucane. Jak wynika z badania Future Mind, kluczem do sukcesu jest precyzyjne zrozumienie oczekiwań użytkowników poniżej 35 roku życia. Okazuje się, że im młodsi są respondenci, tym większą wagę przywiązują do dobrze zaprojektowanego i płynnego procesu zakupowego. Zdaniem 55 proc. uczestników badania w wieku 15-20 lat, kluczowymi aspektami są intuicyjność i wygoda obsługi. Dla podobnej grupy badanych istotne jest również łatwe porównywanie produktów oraz szybkie ich przeglądanie. Ważnym elementem, na jaki młodzi użytkownicy zwracają uwagę w aplikacjach, jest personalizacja – blisko 30 proc. z nich ceni, gdy zapamiętują one ich wybory i dostosowują ofertę do indywidualnych preferencji.

– Jednocześnie dla najmłodszej grupy respondentów (15-20 lat) czyli tej, która nie zna innych czasów niż czasy smartfonu i wszechobecnej technologii, oczekiwania względem niezawodności aplikacji, a co za tym idzie aspektów technicznych, są wyższe niż w pozostałych grupach badanych. Co drugi uczestnik badania wskazał, że to właśnie brak działania czy zawieszenie się jest największym źródłem frustracji podczas używania aplikacji. Dodatkowo, pomimo ciągłego podnoszenia się standardu projektowania rozwiązań cyfrowych, dla 30 proc. młodych Polaków problemem jest nieczytelność informacji, a 26 proc. jest poirytowana, kiedy obsługa aplikacji jest nieintuicyjna – podkreśla Kacper Urzykowski, senior digital strategist w Future Mind. – Poznanie zachowań i oczekiwań młodych użytkowników to klucz do sukcesu dla firm decydujących się na wdrożenie produktów cyfrowych. Młodzież, charakteryzująca się wysoką świadomością w zakresie technologii i ponadprzeciętną skłonnością do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, oczekuje od nich atrakcyjnych funkcjonalności, dynamicznej zawartości i spójnej estetyki. Firmy, które nie zadbają o płynność i jakość interakcji, mogą stracić na rzecz bardziej konkurencyjnych produktów – dodaje.

Młodzi poszukiwacze promocji

Jednak aplikacje mobilne pełnią kluczową rolę nie tylko w informowaniu i rozrywce, ale także w procesie zakupowym, gdzie umożliwiają korzystanie ze zniżek, porównywanie cen i sprawdzanie opinii o produktach. Wyniki raportu „Młodzi vs mobile” pokazują, że aż dwie trzecie respondentów w wieku 15-35 lat sięga po nie na co dzień, aby kupować taniej. Co więcej, już jedna czwarta dwudziesto- i trzydziestolatków przyznaje, że ma zainstalowane aplikacje, które wyszukują im specjalne okazje.

– Mimo ogólnego entuzjazmu dla mobilnych promocji, struktura kategorii zakupów przez smartfon zmienia się wraz z wiekiem. W najmłodszej grupie, do 20 lat, uśredniając prawie 60 proc. badanych nigdy nie wykorzystało tego narzędzia do kupowania artykułów spożywczych, suplementów diety, czy dostępów do streamingów zawodów sportowych, a 45 proc. badanych w wieku 15-20 lat nigdy nie używało smarfona do zakupu biletów na wydarzenia sportowe czy sprzętu sportowego. Co ciekawe, wraz z upływem lat i zmieniającymi się potrzebami te kategorie zyskują na popularności – dodaje Kacper Urzykowski z Future Mind. – Dla młodych najbardziej istotną kategorią zakupową jest rozrywka – wtedy za każdym razem sięgają po smartfon. Co drugi ankietowany deklaruje, że posługuje się nim przy zakupie dostępu do seriali i filmów, a jedna trzecia przy zakupie gier oraz biletów do kina. Co więcej, ponad jedna czwarta badanych chętnie zamawia przez aplikację jedzenie z dostawą – podsumowuje.