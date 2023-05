2 czynniki, które decydują o sukcesie sprzedawców online

Dla większości europejskich kupujących zaufanie jest kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie - i jest ono również jedną z bolączek, jak wynika z ostatniego badania PayPal. Ponad połowa Hiszpanów, Greków, Izraelczyków i Niemców twierdzi, że obawy związane z bezpieczeństwem lub brakiem zaufania powstrzymują ich przed zakupami w sieci, co sprawia, że jest to ich największa bariera dla zakupów online.

Polaków bardziej irytuje zbyt długi proces zakupu niż bezpieczeństwo

Jednak, co zaskakujące, w Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Jest to jedyny kraj objęty badaniem, w którym konsumenci wskazują, że największym problemem powstrzymującym ich przed dokonywaniem większej liczby zakupów w Internecie wydaje się być długość procesu zakupowego. Problemy z tym związane ma co najmniej 46% polskich konsumentów, podczas gdy obawy związane z bezpieczeństwem są nieco mniejszym problemem, na który wskazuje 44% badanych.

“Zaufanie jest podstawą każdej transakcji sprzedaży detalicznej, szczególnie w Internecie. Kiedy nie możemy zobaczyć produktu ani sprzedawcy, polegamy na naszej intuicji i metodach płatności, które mają nas chronić przed ewentualnymi problemami. W rezultacie 70% polskich respondentów wskazało PayPal jako metodę płatności, która daje im większą pewność co do bezpieczeństwa transakcji. Wydaje się to naturalne, ponieważ jest to rozwiązanie dość proste i nie wymaga podawania wrażliwych danych karty za każdym razem, gdy dokonujemy płatności,” wskazuje Efi Dahan, dyrektor zarządzający PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią i Izrael.

Zaufanie nie jest jednak jedynym czynnikiem decydującym o dokonaniu zakupu online. Prawie 2 na 3 (64%) konsumentów z Europy porzuciło swój wirtualny koszyk.

Konsumenci chcą płacić tak, jak im wygodnie

Wśród 28% europejskich klientów głównym powodem rezygnacji z zakupów była niemożność dokonania płatności ich preferowaną metodą (25% w przypadku polskich konsumentów), a 27% obawiało się o swoje bezpieczeństwo (19% w Polsce). Innymi barierami na drodze do zakupu były obawy związane ze zbyt czasochłonnym procesem kupowania i problemami z dostawą. Poszczególne przyczyny różnią się w zależności od kraju, przy czym konsumenci w Niemczech (42%), Szwecji (36%) i Grecji (31%) najbardziej martwią się ograniczoną liczbą dostępnych metod płatności. Tymczasem konsumenci we Francji (39%) i Izraelu (34%) bardziej obawiali się o bezpieczeństwo transakcji.

Opłaty za dostawę – zachęta czy przeszkoda?

Kolejnym aspektem, który może zachęcić lub zniechęcić konsumentów do dokonania zakupu, są opłaty za dostawę i termin jej realizacji. Polscy konsumenci wydają się być szczególnie wrażliwi na tę kwestię, ponieważ najczęściej spośród wszystkich badanych krajów skarżą się na zbyt wysokie opłaty za dostawę (66%) oraz czas oczekiwania na przesyłkę (54%). Z drugiej strony, Polacy są narodem najbardziej skłonnym do dokonania zakupu, jeśli dostawa jest darmowa - 72% - w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 66%. Co ciekawe, są oni również najbardziej skłonni docenić sklepy, które oferują odbiór lub zwrot towaru w sklepie (51% w Polsce w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 43%), co ponownie potwierdza znaczenie niskich kosztów dostawy, a być może także znaczenie maksymalnego ułatwienia konsumentom procesu robienia zakupów, tak aby pasował on do ich codziennego życia.