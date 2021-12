2021 rok należał do TikToka, Instagrama i zakupów live commerce

Anita Treścińska, Social Media Specialist, Bluerank oraz Juliusz Gajewski, Social Media Specialist, Bluerank, zwracają uwagę, że użytkownicy poszukiwali autentyczności i namiastki codziennego życia w przekazie marek oraz działaniach influencerów, kierując swoją uwagę na tych z kategorii nano i mikro. - Nie możemy również zapomnieć o podcastach, które bardziej niż kiedykolwiek zyskały nowych fanów, a ich siłę przebicia zaczęły dostrzegać także marki. Nie ulega wątpliwości, że 2020 rok zapoczątkował zmianę w trendach social media. Marketerzy pod koniec2020 roku prognozowali wzrost zainteresowania AR, rosnącą siłę TikToka, zwiększenie popularności zakupów w aplikacjach oraz poprzez media społecznościowe, a także walkę z rozprzestrzenianiem się dezinformacji czy koniec ruchu organicznego na Facebooku i Instagramie - mówią eksperci.

W 2020 roku COVID19 wywrócił świat do góry nogami. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w tym roku – trendy, które swój początek miały prawie dwa lata temu, mają swoją kontynuację, a przewidywania marketerów w grudniu 2020, znalazły swoje potwierdzenie w 2021.



- Niezaprzeczalnie 2021 rok należał do video – krótkie filmiki cieszyły się dużą popularnością wśród użytkowników, szczególnie na TikToku. Ich rosnący potencjał dostrzegł również Instagram, wprowadzając Reels, które szybko podbiły serca odbiorców. Obok krótkich form video, swój czas przeżywały również streamingi live, od Facebooka, przez Instagram i TikTok, po Youtube, a wraz z nimi live commerce, czyli zakupy w trakcie prezentacji produktu na żywo. Obecny rok to również silny rozwój obsługi klienta w wiadomościach prywatnych, a co za tym idzie automatyzacji odpowiedzi za pomocą chatbotów. Popularnością cieszyły się w tym roku również filtry AR – ich zadaniem nie jest już tylko poprawa wyglądu (dodanie blasku, zmiana kolorów itp.), lecz także obok dostarczania rozrywki, promocja produktu i marki (np. akcja Got2Be na Tiktok: Który kolor włosów pasuje mi najbardziej?) - wskazują przedstawiciele Bluerank.