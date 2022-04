22 mln euro dla Everli od funduszu United Ventures

W latach 2017-2020 wskaźnik stopy zwrotu z inwestycji w Everli wyniósł 159,01 %, a przychody firmy wzrosły do 109,2 mln euro.

„Niewiele sektorów ewoluowało w ostatnich latach tak szybko, jak handel online artykułami spożywczymi. Od jakiegoś czasu z zainteresowaniem śledzimy postępy Everli i dlatego dzisiaj wspieramy je w kolejnej fazie jej międzynarodowej ekspansji, skomentował inwestycję Fabio Pirovano, partner funduszu United Ventures.

Anna Podkowińska - Tretyn, dyrektor Everli Polska twierdzi, że pieniądze płynące dla Everli to efekt dynamicznego rozwoju marki na globalnym rynku, którego częścią jest Polska.

Do dzisiaj Everli zrealizowało zamówienia na ponad 4 miliony dostaw w 135 miastach we Włoszech, Francji, Polsce i Czechach, współpracując z takimi detalistami jak Lidl, Carrefour, Conad, Coop i Kaufland. Na polskim rynku Everli działa w 47 miastach, a decyzje podjęte na początku roku, pozwoliły marce zbudować obecność także w tych miejscowościach, które liczą do 100 tys. mieszkańców. Z usługi może już skorzystać ponad 11 mln Polaków.

Wielu firmom, które zdecydowały się na radykalne cięcia wydatków udało się przetrwać załamanie popytu spowodowane koronawirusem, Brexitem i problemami globalnego łańcucha dostaw. Pomimo nowych zagrożeń związanych z brakiem siły roboczej, rosnącą inflacją, inwazją Rosji na Ukrainę i rosnącymi cenami energii, wielu liderów biznesu wyraża przekonanie, że sytuacja gospodarcza w obecnym i nadchodzącym roku będzie lepsza.