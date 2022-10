25 października jest Światowy Dzień Makaronu

Makaron to niezmiennie jedno z najbardziej popularnych dań. 25 października pasta obchodzi swoje święto. To okazja do celebracji dnia przez społeczność Glovo. Spośród wszystkich użytkowników aplikacji najwięcej makaronów zamówił Polak. Bolognese, a może Carbonara – który smak jest najchętniej wybierany w naszym kraju?