250 produktów Grupy Maspex będzie sprzedawanych na Allegro

Grupa Maspex stworzyła Strefę Partnera Maspex na Allegro. Na początek dostępnych w niej jest około 250 produktów marek Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, DrWitt, Tiger, DecoMorreno, Puchatek, Cremona i Ekland. Dzięki temu zamówienia mogą być dostarczane w każdy region Polski.

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie przyczyniła się do wzrostu zainteresowania internetowym kanałem sprzedaży. Sklepy internetowe, platformy zakupowe oraz wszelkiego rodzaju opcje dostaw, click and collect otrzymały szansę na dotarcie do nowych użytkowników. Konsumenci zmienili nawyki zakupowe i zaczęli częściej przez internet zamawiać również produkty spożywcze.

Więcej na portalspozywczy.pl