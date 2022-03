27 marca to ostatni dzień JOKR w Polsce. Biznes pójdzie na sprzedaż?

Drodzy użytkownicy JOKR,

"Niestety kończymy naszą działalność w Warszawie. Jeszcze tylko do jutra, niedzieli 27 marca, możecie zamówić produkty w JOKR (wyłącznie z odbiorem osobistym). Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za zaufanie i dziesiątki miłych słów, które nasi kurierzy słyszeli od Was każdego dnia! Wspólnie udało nam się rozpocząć prawdziwą rewolucję i pokazać, że codzienne zakupy mogą być przyjemne i wygodne! Będziemy za Wami tęsknić! Raz jeszcze dziękujemy bardzo zarówno Wam, jak i całemu zespołowi JOKR, bez którego ta przygoda nie byłaby możliwa. Do widzenia!

Zespół JOKR Polska"

JOKR, wspierany przez SoftBank, Tiger Global, HV Capital oraz polski fundusz Market One Capital, w kwietniu 2021 poinformował, że uruchomi w Polsce platformę umożliwiającą zakupy online z 15-minutową dostawą. Serwis szybkich zakupów ruszył w czerwcu. Firmie udało się ściągnąć managerów z rynku FMCG: Krzysztof Dłużniewski porzucił Mondelez by zostać Senior Marketing Managerem w JOKR, zaś Jakub Jurkowski, zrezygnował z posady dyrektora zakupów w Kauflandzie dla podobnej w JOKR.

- Nasz cel jest prosty: chcemy szybko i tanio dostarczać klientom te produkty, których naprawdę potrzebują, zapewniając im przy tym najlepsze na rynku doświadczenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych wiemy czego szukają nie tylko w skali danego miasta, ale nawet poszczególnych dzielnic - mówił Piotr Lagowski, współzałożyciel JOKR.

Biuro firmy mieściło się przy ul. Grzybowskiej 60. Kapitał zakładowy spółki wynosił 5 tys. zł. Jako beneficjent rzeczywisty w KRS figuruje Ralf Wenzel, założyciel JOKRa.

Lista darkstorów JOKR w Warszawie: Postępu 10 u172; Adama Branickiego 21 u1; Wolska 71/73 u2; Lekka 3 u8; Marszałkowska 9/15; Abrahama 12; Surowieckiego 2; al. Niepodległości 124; Grochowska 170A; Łucka 18 nr 8/L; Wilanowska 317b; Pokorna 2; Człuchowska 35a u5; Wandy 16; Topiel 6; Grójecka 186.

Co poszło nie tak?

Już pod koniec ub. r. pojawiły się informacje o tym, że JOKR się skupić na ekspansji w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Mówiło się o możliwym wycofaniu się spółki z rynku europejskiego, gdzie JOKR prowadzi działalność w Austrii i w Polsce. Potwierdza to Michał Kwietniewski: