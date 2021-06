27 proc. Polaków robi zakupy przez social media

fot. Anna Heimberger, Kobiety e-biznesu

Blisko 44% badanych zadeklarowało, że będzie coraz częściej dokonywało zakupów w Social Media, które są od ponad 5 lat częścią życia dla 71% respondentów - wynika z badania Fundacji Kobiety e-biznesu.

27% Polaków zrobiło zakupu za pośrednictwem SoMe, a 25%w trakcie transmisji na żywo. Nie stronimy też od sprzedaży w tym środowisku – 18% respondentów zadeklarowało dokonanie takich transakcji. Kupujemy tak od co najmniej 2- 3 lat, minimum raz w miesiącu, korzystając przede wszystkim ze smartfona. Natomiast sprzedajemy w większości od co najmniej roku – 70% respondentów, najczęściej są to transakcje w mikroskali, czyli do 10 na miesiąc.



Za pośrednictwem SoMe zakupy robi więcej kobiet niż mężczyzn (35% v. 24%). Z tej formy korzystają w większości osoby do 24 roku życia (42% osób w tym wieku kupiła coś chociaż raz). Jednak nie można z tego wnioskować, że osoby powyżej 50 r.ż. są zamknięte na te formy zakupów – 24% spośród respondentów zadeklarowało doświadczenie z zakupami za pośrednictwem SoMe. Co ciekawe, częściej zakupy w ten sposób robią osoby z mniejszych miast (do 20 tys. mieszkańców) i wsi (37% i 31%).



Z narzędzi cyfrowych z social mediów korzysta coraz więcej osób po 50 r.ż. To wyraźny sygnał dla firm handlowych i usługodawczych - mówi Anna Heimberger z Fundacji Kobiety e-biznesu.

Wśród sprzedających również przeważają kobiety (24% vs. 16%). Tutaj również młodsze osoby są w przewadze – do 24 r.ż. doświadczenie ze sprzedażą miało 29% respondentów. Na drugim miejscu plasuje się grupa wiekowa 25-34 – odsetek wynosi 25%. Podobnie jak w grupie kupującej, w przewadze są osoby z mniejszych miast i wsi – 22% i 23%.

Zarówno zakupów jak i sprzedaży dokonujemy przede wszystkim na Facebooku (82%/ 81%), Instagramie (19%/ 15%) oraz YouTube (16%/ 13%). Na dalszych miejscach plasują się TikTok, Snapchat, Pinterest czy LinkedIn.



Robimy zakupy przez SoMe, bo są proste, szybkie, spersonalizowane i przede wszystkim w dobrej cenie. Mamy możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym, szczególnie w przypadku zakupów live, które dodatkowo angażują. Na takie zakupy wydajemy 50 -200 zł miesięcznie (56% badanych). Preferujemy transakcje bezgotówkowe, a najbardziej lubimy Blik (50% badanych).



Do klientów docieramy za pomocą postów promowanych i marketingu szeptanego, czyli systemu rekomendacji. Przychód z tych transakcji traktujemy jako dodatkowe źródło dochodu – przychody wynoszą średnio 1000 zł miesięcznie, co deklaruje 31% respondentów. Prawie połowa sprzedawców,45%, jest raczej zadowolona z rezultatów tej formy handlu. Najczęściej oferujemy płatność w formie przelewu na konto - 66%, nie stronimy od gotówki - 42%, a płatność Blik przyjmuje 30% badanych sprzedających. Na rynku pojawiają się już rozwiązania, które pozwalają płacić kodem Blik w trakcie czatu prowadzonego ze sprzedawcą.

Do najpopularniejszych dóbr, które są przedmiotem kupna i sprzedaży, należą odzież, obuwie i akcesoria-odpowiednio 45% i 41%. Na drugim miejscu plasują się książki i płyty – 27% vs. 23%. Kosmetyki, w tym perfumy to wartości na poziomie 27% kupno i 18% sprzedaż.