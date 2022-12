3 mln użytkowników miesięcznie szuka rozrywki na eBilet

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. eBilet dystrybuował bilety na 48 tys. imprez, o ponad 260% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. (porównanie z okresem przed epidemicznym). Pod względem łącznej liczby zorganizowanych imprez dominowały teatry. Nie dziwi jednak, że najwięcej sprzedanych biletów dotyczyło koncertów i sportowych imprez masowych np. Męskie Granie, Open'er Festival, koncerty Dawida Podsiadło czy Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet. Czy to oznacza, że w dobie kryzysu, rosnącej inflacji, a co za tym idzie podwyższonych kosztów produkcji wydarzeń i cen biletów publiczność nie zamierza rezygnować z rozrywki i chce wydawać więcej na wydarzenia kulturalne i sportowe?

Zdecydowana większość 2022 roku to absolutny boom w sprzedaży biletów. Jednak w ostatnich tygodniach widzimy lekkie wyhamowanie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Mimo, że cena biletu na występ ulubionego artysty jest wyższa średnio o 28% w porównaniu do roku poprzedniego, publiczność potrzebuje spotkań, doznań i oderwania od codzienności. Fan jest w stanie jednorazowo przeznaczyć więcej pieniędzy na długo wyczekiwany koncert ulubionej gwiazdy. Prognozujemy jednak, że w 2023, pomimo trwającego kryzysu, wartość rynku wzrośnie. Głównie za sprawą idących w górę cen biletów, chociaż warto podkreślić, że są one wciąż nieproporcjonalnie niższe do rosnących kosztów produkcji wydarzeń takich jak transport, energia czy scenotechnika.