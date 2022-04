34 wagony dla Charkowa od Rafała Brzoski i Omeny Mensah

Na wschód Ukrainy, do Charkowa, dociera właśnie największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej – liczący 34 wagony pociąg opuścił Polskę w czwartek, a konwój ze względów bezpieczeństwa utrzymany był w tajemnicy. Do Charkowa wysłano pół tysiąca ton materiałów, m.in. żywność – konserwy, mąkę, ryż, kaszę, mleko; lekarstwa, a także śpiwory i koce. Zakup produktów został sfinansowany przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę, Prezesa InPost, a transport zorganizowano we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. To kolejna inicjatywa małżeństwa – w ostatnich dniach Konwój Polskich Serc dotarł m.in. do Równego, a w Warszawie otwarto ośrodek wsparcia i edukacji matek i dzieci z Ukrainy.

Flota InPost przetransportowała dotąd bezpłatnie ponad 6000 ton pomocy do ukraińskich miast. „Nasz sąsiad, Ukraina, został brutalnie zaatakowany, a polskie społeczeństwo i polski biznes zdają egzamin z człowieczeństwa w sposób, z którego mogą być dumne. Apeluję dziś do naszych braci, przedsiębiorców i biznesu na całym świecie – nie patrzcie obojętnie, pomóżcie bronić słabszych, niech to nie będzie tylko zryw pierwszych tygodni! Nie patrzcie w Excela, tylko w przyszłość. Ukraińcy walczą dziś za nas. I trzeba im pomóc. Ta wojna za chwilę może być tutaj. W Polsce mamy trudną historię, ale wiemy doskonale, co działa w walce ze złem: działa solidarność” – mówi Rafał Brzoska, Prezes InPost.

Apel do międzynarodowego biznesu: pomagajcie i nie przestawajcie pomagać, stawajmy w obronie słabszych!

„Mamy do czynienia z brutalnym atakiem na Ukrainę. Poziom okrucieństwa, napaści na ludność cywilną, równane z ziemią miasta – to obrazy, które miały pozostać tylko koszmarnym wspomnieniem po II wojnie światowej i nigdy nie powrócić. Tymczasem, te rzeczy dzieją się tuż za naszą granicą, na granicy Unii Europejskiej – tu i teraz. Tysiące razy powtarzaliśmy, znając z historii lekcję, jaką dały I czy II wojna światowa: ‘Nigdy więcej’. Tysiące razy wspominaliśmy cytaty autorytetów – że warto być przyzwoitym (Władysław Bartoszewski), że nie można być obojętnym wobec krzywdy słabszych (Marek Edelman). I przyszedł moment próby. To jest ten moment, kiedy to my musimy reagować. Polskie społeczeństwo zdało ten egzamin w sposób, z którego może być dumne. Nie zostańmy jako biznes w tyle. Większość polskich przedsiębiorców mocno angażuje się w pomoc. Apeluję dziś jednak do międzynarodowego biznesu: nie czekajcie, przyłączajcie się i niech pomoc nie pozostanie zrywem tylko pierwszych tygodni” – mówi Rafał Brzoska, Prezes InPost.