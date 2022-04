400 mln zł przychodów TIM po I kwartale. Podwyżki u dostawców w związku z wojną

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w marcu 2022 r. 120,9 mln zł (+67,4% rdr.), zaś w całym I kwartale 2022 r. – 275,4 mln zł (+55,3% rdr.).

- Nasze szacowane przechody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2022 roku przekroczyły poziom, jaki osiągnęliśmy przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku (363 mln zł). Jesteśmy o niecałe 107 milionów złotych od osiągnięcia narastająco progu pół miliarda złotych – wylicza Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – Marzec 2022 roku to miesiąc, jakiego sprzedażowo nie doświadczyliśmy w całej historii TIM-u. W dużej części to efekt dynamicznie rosnącej liczby klientów. W marcu 2022 roku obsłużyliśmy prawie 19 tysięcy klientów – to niemal tyle samo co przez cały pierwszy kwartał 2021 roku. Rośnie udział przychodów od firm wykonawczych. W marcu 2022 roku wygenerowały one 48% naszej sprzedaży wobec 35% w marcu 2021 roku – dodaje.

Podwyżki u dostawców TIM

Sytuacja na polskim i światowych rynkach, będąca konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę, stała się niezwykle zmienna i jeszcze trudniejsza do prognozowania. Rosnące ceny surowców i energii przełożyły się na bardzo dużą skalę podwyżek u dostawców TIM-u. Niektórzy z nich zdecydowali się na aktualizację swoich ogólnych warunków handlowych, dopasowując je do zmiennej sytuacji rynkowej. To ma wpływ także na warunki cenowe, jakie TIM może zaoferować swoim klientom.

- Podwyżki cen asortymentu są konsekwencją podwyżek w całym łańcuchu dostaw – zaznacza Krzysztof Folta. – Chcę jednocześnie podkreślić, że TIM SA nie prowadzi działalności operacyjnej poza granicami Polski, a nasze przychody niemal w stu procentach pochodzą ze sprzedaży produktów na terenie Polski. Tak więc w tym aspekcie to, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, pozostaje bez wpływu na działalność TIM-u. Kontynuujemy także rozpoczęte wcześniej projekty: proces IPO spółki 3LP oraz prace nad strategią TIM-u 2022+. Efekty drugiego z nich zaprezentujemy prawdopodobnie w maju 2022 roku – zapowiada.

TIM SA prowadzi największą platformę e-commerce B2B w Polsce TIM.pl, jest też największym (pod względem przychodów ze sprzedaży) dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce.