43 proc. seniorów robi zakupy online

20% mężczyzn i 17% kobiet w wieku emerytalnym jest czynnych zawodowo. 64% pracujących przyznaje, że chce pracować, bez względu na wysokość ich emerytury. Dojrzali konsumenci cenią sobie niezależność finansową, dlatego niechętnie podchodzą do idei kredytów czy pożyczek. Jednocześnie duża grupa dojrzałych konsumentów oszczędza. Seniorzy korzystają zarówno z bankowości internetowej (46%) jak i z bankowości mobilnej (28%).

Wbrew stereotypom dojrzali konsumenci nie obawiają się zakupów przez Internet – 43% z nich dokonuje zakupów w ten sposób. Najczęściej seniorzy przez internet kupują odzież, obuwie oraz sprzęt elektroniczny. Ponadto, podczas zakupów zwracają uwagę na promocje, chętnie korzystają z programów lojalnościowych.

71% dojrzałych konsumentów korzysta z internetu. Najpopularniejsze media społecznościowe wśród seniorów to Facebook (35%) oraz Youtube (24%), a komunikatory: WhatsApp’a (33%) i Messenger (32%).

Najpopularniejszymi mediami wśród dojrzałych konsumentów są telewizja i radio, jednak co piąty senior przyznaje, że korzysta również z platform streamingowych, a najczęściej wybieraną jest Netflix.

Seniorzy korzystają głównie z publicznej opieki zdrowotnej, jednak posiłkują się też prywatnymi wizytami u lekarza – w jakimś stopniu 60% respondentów korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, przy czym 19% regularnie lub dość często. Wydatki na zdrowie, zwłaszcza na leki, stanowią ważną pozycję w wydatkach dojrzałych konsumentów.

Niezależnie od posiadanego kapitału społecznego najważniejszymi wartościami w życiu badanych jest rodzina i zdrowie. Największymi obawami dojrzałych konsumentów są: choroba (58%), konflikt zbrojny (46%) i utrata samodzielności (42%).

Zgodnie z prognozami GUS w 2030 roku w Polsce będzie mieszkało niemal 11 milionów osób starszych, czyli o 11% więcej niż w 2021 roku. Jednocześnie z roku na rok obserwujemy, jak zmieniają się dojrzali konsumenci, jak zmienia się ich styl życia, jak rośnie zainteresowanie nowościami czy korzystanie z nowych technologii. Obecni 50-latkowie, czyli za 10 lat 60-latkowie, to osoby, które bardzo dobrze radzą sobie z technologiami, dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i można przypuszczać, że po 60-tym roku życia będą chciały kontynuować swoje aktywności. Można się też spodziewać, że wielu z nich będzie miało na to fundusze. To wszystko sprawia, że będą oni atrakcyjną grupą dla wielu branż, chociaż być może będą potrzebowali ofert szytych na miarę ich potrzeb, we wszystkich obszarach życia – od zdrowia przez zakupy po podróże czy finanse – komentuje Agata Tkaczyk, dyrektor badań jakościowych w ARC Rynek i Opinia.