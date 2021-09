46 mln zł przychodów Coffeedesk. Firma liczy na 4,4 mln zł z emisji crowfundingowej

Od 22 września trwa druga emisja akcji Coffeedesk w modelu crowdfundingu udziałowego. Kampania jest promowana przez Crowdway. Ponad połowa z 4,4 mln zł, które Coffeedesk chce pozyskać od inwestorów społecznościowych, przeznaczona ma być na osiągnięcie tzw. „omnichannel excellence", czyli rozwój i integrację kanałów sprzedaży spółki. Inwestycje będą realizowane zarówno w kanałach online (platformy B2B i B2C) oraz offline (showroomy).

Około 940 tys. zł ma nam posłużyć na uzyskanie pełnej spójności między kanałami sprzedaży. Skupimy się na rozbudowie CRM, a także rozwoju narzędzi do personalizacji i optymalizacji ścieżek klientów na platformie eCommerce. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów nastawionych na spójne doświadczenie zakupowe - mówi Łukasz Wichłacz, CEO Coffeedesk.

- 1,5 mln zł zainwestujemy w otwarcie kolejnych dwóch showroomów, czyli miejsc, w których serwujemy kawę, ale też gdzie można odebrać zamówienie czy zakupić produkty z oferty Coffeedesk. Nowy punkt otworzymy w Warszawie jeszcze w 2021 roku i będzie to nasza trzecia lokalizacja w stolicy. Dodatkowo powstanie kawiarnia we Wrocławiu. To miasto zadebiutuje na mapie sieci kawiarni Coffeedesk - dodaje Wichłacz.

Dodatkowe 2 mln zł pozyskane w drugiej emisji akcji firma planuje przeznaczyć na zwiększenie wolumenu asortymentu oraz oferty produktowej sprzedawanej przez Coffeedesk, aby móc realizować plan rozwoju marki w Polsce i za granicą. Aktualnie kołobrzeska spółka oferuje 4,1 tys. produktów. Jej bestsellerami są akcesoria do parzenia kawy.

Obecnie Coffeedesk ma do zaoferowania 112 tys. akcji. Pojedyncza akcja spółki wyceniona jest na 37 zł. Dla porównania w pierwszej emisji rok temu Coffeedesk emitowała akcje w cenie 18 zł za jedną.

Inwestycje na 2 mln zł

Na przełomie Q2 i Q3 2020 roku Coffeedesk przeprowadził pierwszą emisję akcji w modelu crowdinvestingu. Inwestorzy społecznościowi dokonali ponad 500 inwestycji na łączną kwotę 2 mln zł. Od tego czasu spółka zrealizowała w pełni większość celów biznesowych, w tym otwarcie kolejnego showroomu (połączenia kawiarni ze sklepem i punktem odbioru) w Warszawie czy uruchomienie sprzedaży w modelu subskrypcyjnym Hi! Coffeedesk.