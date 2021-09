46 mln zł przychodów ze sprzedaży Coffeedesk

Coffeedesk – należący do All Good SA – przedstawił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 i zapowiedział II emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego. Spółka chce dalej rozwijać sprzedaż omnichannel z siecią stacjonarnych showroomów oraz wdrażać innowacyjne technologie wsparcia sprzedaży online oparte o AI i automatyzację marketingu.

Inwestycje na 2 mln zł

Na przełomie Q2 i Q3 2020 roku Coffeedesk przeprowadził pierwszą emisję akcji w modelu crowdinvestingu. Inwestorzy społecznościowi dokonali ponad 500 inwestycji na łączną kwotę 2 mln zł. Od tego czasu spółka zrealizowała w pełni większość celów biznesowych, w tym otwarcie kolejnego showroomu (połączenia kawiarni ze sklepem i punktem odbioru) w Warszawie czy uruchomienie sprzedaży w modelu subskrypcyjnym Hi! Coffeedesk.

Na zaawansowanym etapie realizacji są prace związane z wdrożeniem nowych platform sprzedaży B2B i B2C (planowane zakończenie w Q1 2022). Platforma dla biznesu będzie pracować na światowej klasy systemie Salesforce, wdrożenie którego będzie jednym z pierwszych w historii polskiego eCommerce. Rozwiązanie ma m.in. zwiększyć szybkość ekspansji zagranicznej Coffeedesk ze względu na swoją skalowalność. Firma już teraz wysyła zamówienia do ponad 40 krajów.

Spółka w 2020 r. pozyskała 40 000 nowych klientów, zatrudniła 93 nowych pracowników, zrealizowała niemal 170 tys. zamówień i wypracowała ponad 3 mln zł zysku brutto przy przychodach na poziomie 78,7 mln zł.

- Dzięki działalności opartej o kilka zróżnicowanych obszarów osiągnęliśmy wyniki nie tylko satysfakcjonujące, ale wręcz znacznie przekraczające nasze plany, czyli wzrost przychodów 44% r/r. Wysokie wzrosty odnotowaliśmy we wszystkich kanałach sprzedaży, zwłaszcza B2C i B2B. Pierwsza połowa 2021 r. przyniosła zaś rekordowy wzrost w segmencie showroomów – powiedział Łukasz Wichłacz, CEO Coffeedesk.

Druga emisja

Wichłacz zapowiada drugą emisję crowdfundingową, by jeszcze przyspieszyć rozwój spółki i wejść do grona światowych liderów sprzedaży kawy. II emisja akcji Coffeedesk będzie przeprowadzana do kwoty max. 1 mln EUR i rozpocznie się jeszcze w Q3 2021. Kampania promowana jest przez Crowdway.