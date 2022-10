48 proc. całkowitej wartości zakupów e-commerce to zakupy w ramach platform marketplace

– Pokolenie, które najczęściej korzysta zarówno z marketplaces, jak i sklepów internetowych, to millenialsi. 62% klientów platform sprzedażowych to osoby z wykształceniem średnim, a 27% - z wyższym. Elektroniczne platformy sprzedażowe wybiera tylko 7% przedstawicieli pokolenia baby boomers, lecz 12% tego pokolenia woli sklepy internetowe. Wśród głównych kategorii produktów w każdej z grup znalazły się: elektronika użytkowa oraz moda – tłumaczy Michał Protasiuk z Google.

Główne kategorie produktów kupowane na platformach sprzedażowych to ubrania (36%) oraz drobna elektronika użytkowa (31%). 27% badanych kupiło w marketplace produkt beauty lub związany ze zdrowiem. Kobiety najchętniej kupują ubrania (44%) i kosmetyki (34%), a mężczyźni - drobną elektronikę użytkową (41%).

91% kupujących na platformach sprzedażowych (vs 86% klientów sklepów internetowych) twierdzi, że podczas ich ostatniego zakupu opcje płatności były jasno określone. Płatność przelewem bankowym wybiera 34% klientów elektronicznych platform sprzedażowych i 30% klientów sklepów online; płatność kartą płatniczą wybiera 21% klientów marketplaces i 20% klientów sklepów online.

Wśród topowych platform według polskich użytkowników znalazły się: Allegro (39%), Aliexpress (3%) oraz Empik (1%). Lokalne platformy sprzedażowe (34%) są częściej wybierane głównie ze względu na różne rodzaje dostawy w porównaniu z platformami globalnymi (16%), a także różnorodność opcji płatności (27% vs 11%).

– Allegro to lokalny marketplace działający od ponad 20 lat. Jest dobrze znany i cieszy się zaufaniem wśród klientów, a także zajmuje silną pozycję lidera w handlu elektronicznym z 39% wartości sprzedaży w 2021 roku. Duży międzynarodowi konkurenci, tacy jak Amazon, AliExpress i Shopee, odnoszą sukcesy na rynkach międzynarodowych, ale nie działają wystarczająco długo w Polsce i dlatego muszą przebić ofertę Allegro, aby przyciągnąć polskich kupujących i zbudować z nimi dobrą relację – mówi Michał Protasiuk z Google.

Allegro to topowy marketplace zarówno dla osób kupujących na platformach sprzedażowych (aż 72% z nich ocenia pozytywnie Allegro), jak i klientów głównie sklepów internetowych (30% z nich ocenia Allegro najwyżej).

Lokalność i dobre zrozumienie polskiego klienta próbują wykorzystać też młodzi gracze na polskim rynku, jak np. nowa platforma Erli.pl, która oferuje sprzedawcom dofinansowanie do kampanii reklamowych oraz obniża koszty prowadzenia własnego marketplace. Jednocześnie także Amazon zintensyfikował działania zmierzające do zaistnienia na polskim rynku.

– Wierzymy w to, że inwestując w polskich sprzedawców oraz oferując atrakcyjne stawki naszych usług dajemy szansę obniżyć koszty sprzedaży, co powinno przełożyć się zarówno na wyższe zyski, jak i niższe ceny dla kupujących. Ma to szczególne znaczenie w czasie obecnego kryzysu - mówi Adam Ciesielczyk, prezes i założyciel Erli.pl.