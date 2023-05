5 głównych kolorów i 2 fonty: O czym pamiętać, projektując stronę internetową firmy?

Prostota i minimalizm designu, intuicyjne funkcjonalności, a także wygoda użytkowania strony to dziś prawdziwe must-have branży UX. Na podstawie analizy dziesiątek zrealizowanych projektów, eksperci home.pl radzą jak zaprojektować stronę internetową, aby ona przykuła uwagę konsumentów.

Dotychczas projektowanie stron internetowych było rozumiane przede wszystkim jako projektowanie wizualne, jednak teraz na pierwszy plan wysunęła się wygoda użytkowania. Główne zadanie designu to dziś zapoznanie użytkownika ze stroną. Spójny oraz konsekwentny projekt ułatwia interakcję z zamieszczonymi tam treściami, co pozytywnie wpływa na współczynnik konwersji i czynniki behawioralne. Z kolei atrakcyjny i wygodny w użytkowaniu design zachęca do odwiedzenia strony i wywołuje pozytywne odczucia wśród jej odbiorców.

Atrakcyjna i wygodna strona www

Pierwszy krok przy projektowaniu strony internetowej stanowi analiza grupy docelowej. To ona pozwoli nam na odpowiednie zaplanowanie struktury strony, jej języka i treści tak, żeby wzmocnić przekaz i jego atrakcyjność. Równie ważne jest zadbanie o responsywność e-strony, czyli o dostosowanie jej do różnych rozmiarów ekranów – od desktopu do urządzeń mobilnych generujących większość ruchu w sieci.

Kolorystyka i skład tekstu to kolejne ważne czynniki, które znacząco wpływają na postrzeganie strony internetowej przez użytkowników. Kolory i krój pisma powinny być ze sobą spójne, odzwierciedlać charakter marki oraz zapewniać dobrą czytelność strony i odpowiedni kontrast między tekstem a tłem.

Dobrą praktyką jest stworzenie brandbooka zawierającego m.in. kolorystykę strony i wykorzystywane fonty, i trzymać się tego rozkładu w obrębie całej strony. Schemat kolorów powinien składać się z maksymalnie 5 głównych kolorów i maksymalnie 2 fontów, co zapewni spójność oraz czytelność strony – zaznacza Bartosz Górny, Head of Product and Operations w home.pl.

Warto również pamiętać o optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek, ułatwiając jej odnalezienie w wynikach wyszukiwania. Aby uniknąć frustracji i zniechęcenia klientów, przed uruchomieniem strony należy maksymalnie zoptymalizować czas jej ładowania. Dobrą praktykę - już po uruchomieniu strony -stanowi przeprowadzenie testów użytkowników (manualnie lub z użyciem narzędzi) i analiza ich zachowań. Pozwoli to wykryć błędy, wprowadzić poprawki i ulepszenia, aby strona była jeszcze lepsza.

Red flags, czyli jak nie projektować swojej strony

Nawigacja strony internetowej powinna być czytelna oraz przewidywalna – użytkownik powinien łatwo domyślić się, co kryje się pod konkretną zakładką na stronie. Nieintuicyjna nawigacja może spowodować, że potencjalny klient nie będzie chciał spędzić więcej czasu na stronie lub w ogóle zrezygnuje z dalszego jej eksplorowania. Jeszcze jednym wyraźnym błędem przy projektowaniu jest nieprzemyślany układ sekcji, który może wywołać błędny odbiór historii opowiedzianej przez firmę.

W tym kontekście historia oznacza przekaz, a więc ma ona być konsekwentna, klarowna oraz łatwa do zrozumienia. Brak tych informacji może spowodować zakłócenie podjęcia przez użytkownika pożądanych przez nas akcji na stronie, w tym złożenia zamówienia czy dokończenia zakupów – mówi Bartosz Górny

Wygląd jest kluczowy, jeżeli chcemy przedłużyć czas, który klient spędza na naszej stronie. Warto pamiętać, że ona ma wyglądać harmonijnie, dlatego brak spójności i konsekwencji, w tym stosowanie wielu różnych kolorów, krojów pisma lub zbyt dużej ilości elementów interfejsu będzie wyglądało mało atrakcyjnie dla użytkownika.

Strona internetowa to wizytówka firmy. Właśnie tu klient ma pierwszy kontakt z marką, dlatego ważne jest, aby zadbać zarówno o jej wygląd, jak i doświadczenie użytkownika, który ma czuć się komfortowo, poszukując konkretnych produktów – dodaje ekspert.

Ostatnim ważnym elementem, bez którego strona internetowa będzie po prostu bezużyteczna, jest CTA, czyli inaczej wezwanie do działań. Najczęściej ono występuje w formie przycisku z komunikatem, który ma zachęcić klienta do podjęcia konkretnych kroków. Od odpowiedniego wezwania do działań zależy dokonanie zakupów, co wiąże się z osiągnięciem dochodu.