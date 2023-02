5 marek e-commerce, które zniknęły z Polski w 2022 roku

Rok 2022 był trudnym czasem dla polskiego e-commerce. Epidemia Covid-19 przyniosła dla rynku internetowego znaczący rozwój, którego tąpnięcie nastąpiło na zakończenie lockdown'ów. Marki musiały się zmierzyć z powrotem konsumentów do zakupów offline. Ponadto wybuch wojny na Ukrainie przyczynił się do przerwania łańcuchów dostaw oraz wysoką inflację. Dla konsumentów oznaczało to oszczędzanie, dla niektórych marek niemożność dalszego prowadzenia biznesu w Polsce. Z rynku zniknęło 5 dużych marek internetowych.