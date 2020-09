5 proc. całej oferty Allegro będzie skierowane do inwestorów indywidualnych

Wybraliśmy na debiut Allegro giełdę w Warszawie, bo Allegro to firma, która przeważającą większość operacji ma w Polsce. W tej sytuacji wydało się nam to jak najbardziej naturalnym miejscem. Dodatkowo GPW to największa giełda w tym regionie Europy. Czujemy się z tą sytuacją komfortowo - wskazali przedstawiciele Allegro, na konferencji prasowej zapowiadającej wejście spółki na giełdę.

Allegro z bazą klientów liczącą około 12,3 mln aktywnych kupujących i około 117 tys. sprzedających – ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej swoich akcji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Allegro zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych Grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

François Nuyts, prezes Allegro stwierdził:

– Jesteśmy liderem transformacji cyfrowej, jaka dokonuje się w polskiej gospodarce, podnoszącym codzienny standard życia milionów Polaków i tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw.

W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25% i ponad 30%, zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50%. EBITDA wzrosła o 20% w 2019 r. oraz o 28% w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45%. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować inwestorom instytucjonalnym i detalicznym akcje naszej spółki. Pragniemy ponadto, by każdy z naszych pracowników również stał się współwłaścicielem Allegro - stwierdził prezes firmy.

Działalność operacyjna Grupy skierowana jest na rynek handlu detalicznego w Polsce, którego wielkość szacowana jest na 621 mld PLN (156 mld USD) w 2019 r. Wartość sprzedaży brutto Grupy („GMV”) stanowiła ok. 3% tego rynku, którego wielkość według prognoz wzrośnie do 724 mld PLN (182 mld USD) do 2024 r.