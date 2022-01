5 trendów, które zmienią e-commerce według eobuwie.pl

Trendy, które zmienią obraz e-commerce w 2022 roku według Mikołaja Wezdeckiego, członka zarządu i dyrektora e-commerce w eobuwie.pl.

1. Rozwój aplikacji mobilnych

Rynek e-commerce od kilku dobrych lat odnotowuje dynamiczne wzrosty. Ciągłe zainteresowanie zakupami online - nawet w czasie ponownego otwarcia sklepów stacjonarnych - sugeruje, że firmy będą osiągać w tym kanale coraz lepsze wyniki. Rosnącą popularnością cieszy się handel mobilny (m-commerce), który ma szansę wedrzeć się do głównego rynkowego nurtu jako preferowany kanał zakupów. Jest to możliwe dzięki całej gamie technologicznych rozwiązań, które ułatwiają użytkownikom zakupy za pomocą smartfonu. Coraz częściej wybierają oni aplikacje mobilne niż strony internetowe, stawiając na jakość i funkcjonalność. Popularyzacja zakupów z użyciem urządzeń mobilnych będzie wymuszać więc na właścicielach e-sklepów tworzenie rozwiązań, które zapewnią klientom natychmiastowe i spersonalizowane zakupy. Jednocześnie, sprzedawcy będą mogli wykorzystywać funkcje mobilne i analitykę aplikacji, aby przyciągnąć, zatrzymać i intuicyjnie zrozumieć zachowania zakupowe dotychczasowych i nowych użytkowników.

Co ciekawe, m-commerce już w 2020 r. odpowiadał aż za 65 proc. globalnej sprzedaży w kanałach elektronicznych[3]. Jednak to zjawisko występuje z różnym natężeniem w poszczególnych regionach świata. Kraje Azji i Pacyfiku oraz Chiny wykazują szczególnie wysokie nasycenie m-handlem (sprzedaż mobilna w tym regionie stanowi 80 proc. sprzedaży online) i mają spory udział w globalnej sprzedaży (niemal 50 proc. światowego m-handlu przypada na Chiny). Pozostałe regiony (Europa Zachodnia, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Europa Środkowo-Wschodnia) pozostają zdecydowanie w tyle, a na m-handel przypada tam zaledwie 40 proc. To się będzie jednak zmieniać. Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla tego rodzaju usług. Dzięki dużemu zainteresowaniu aplikacjami będą one głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży, zwłaszcza wśród dysponujących ogromną siłą nabywczą millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z.

2. Q-commerce, czyli jak najszybciej dostarczyć towar do klienta