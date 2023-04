5 tys. e-sklepów w jednym miejscu - Wygodne Zwroty ułatwiają odesłanie towaru

Poprzez wygodnezwroty.pl można odesłać niechciany towar do sklepów internetowych.

Wygodne zwroty - jak to działa?

Z listy sklepów należy wybrać sklep, do którego chce się zwrócić zamówienie. W bazie klienci znajdą ponad 5 tysięcy sklepów i ta liczba wciąż rośnie.

Kolejny krok to wypełnienie formularza i opłacenie przesyłki.

W formularzu wystarczy podać parametry przesyłki, wybrać firmę kurierską, podać swoje dane i opłacić przesyłkę. Bez drukowania etykiety i bez adresowania paczki.



Paczkę trzeba następnie zanieść do punktu nadania. Do dyspozycji są 44 tysiące punktów, takich jak Paczkomaty InPost, czy sklepy: Żabka, Stokrotka, Lidl itd.



Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy przez sklep to maksymalnie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

Wygodne Zwroty - co proponują e-sklepom?

Wygodne Zwroty zachęcają e-sklepy do współpracy. Na jakie korzyści wskazują? - Nasza propozycja to dla sklepu łatwa identyfikacja zwracanych zamówień. Przeniesienie logistyki zwrotów do jednej usługi zapewnia regularność i przewidywalność doręczeń, a także koniec kłopotów z błędnie zaadresowanymi przesyłkami, przesyłkami wysyłanymi za pobraniem czy do paczkomatu. A wszystko to bez żadnych opłat dla sklepu, koszt przesyłki pokrywa konsument - tłumaczy firma.

Kody rabatowe na Wygodne Zwroty

W kwietniu można uzyskać dodatkowe kody rabatowe na Wygodne Zwroty. Proponuje je wyszukiwarka kodyrabatowy.pl.

Wygodnezwroty.pl - co wiemy o firmie

Historia krakowskiej firmy rozpoczęła się w 2010 roku, z chwilą uruchomienia usługi AlleKurier.

- Obserwując potrzeby i oczekiwania naszych klientów, uruchomiliśmy usługę Wygodne Zwroty, która jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie zakupami online. Zakup produktów "na próbę" i bez zobowiązań, jest teraz jeszcze prostszy - przekonuje firma.