5 zasad neuromarketingu, które można wykorzystać w e-sklepie

Jest to dziedzina wykorzystująca badania fizjologii mózgu do poprawienia skuteczności działań marketingowych. Badacze mierzą za pomocą narzędzi takich jak elektroencefalograf, rezonans magnetyczny czy eye-tracker reakcje ludzkiego ciała, by dowiedzieć się jak różnego rodzaju bodźce i komunikaty mogą wpłynąć na decyzje zakupowe. Naukowcy dowiedli, że decyzje zakupowe podejmowane są w dużej mierze podświadomie.

Social proof

Zakupy generalnie wiążą się z ryzykiem. Możemy trafić na kiepskiej jakości produkt, sklep może okazać się niesłowny i spóźnić się z wysyłką, lub co gorsza nas oszukać.

Dlatego:

- pokazuj w sklepie opinie klientów o produktach, a także o sklepie (jeśli możesz się pochwalić pozytywnymi głosami).

- Pamiętaj, że ważne są także opinie gromadzone w wizytówce Google, na kontach w marketplace’ach czy serwisach z opiniami. Takie

miejsca są bardziej wiarygodne, bo ograniczają ryzyko manipulacji ocenami.

- Jeśli Twój sklep, sprzedawany w nim produkt są zwycięzcą jakiegoś

rankingu czy plebiscytu - pochwal się tym. Tak samo postępuj w przypadku

odznaczeń konsumenckich.

- Oznacz bestsellery i pozwól na sortowanie produktów wedle najczęściej

kupowanych. Klienci mogą w ten sposób znaleźć produkty, które są modne i

popularne

- Pokaż na stronie produktu, ile osób go ogląda lub kupiło. To przekona

odwiedzającego, że budzi on zainteresowanie i zmobilizuje do szybszego zakupu.

- Oznacz w sklepie produkty, które wybrały współpracujące z Tobą Instagramerki.

- Duża ilość obserwatorów, pozytywne komentarze i reakcje na kontach

społecznościowych są również dla odbiorcy sygnałem, że Twoja firma jest

popularna i godna zaufania.

Reguła niedostępności

To, co niedostępne staje się dla nas bardziej pożądane.

Dlatego:

- Poinformuj oglądających dany produkt o ostatnich dostępnych sztukach, a w koszyku zamieść komunikat, że samo dodanie tutaj produktu, nie powoduje jego rezerwacji. Zmobilizujesz w ten sposób użytkownika do szybszej decyzji o zakupie.