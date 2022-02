50 mln zł przychodów właściciela Deli2.pl

Zarząd Tower Investments S.A podał wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tower Investments za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 50.014 tys. zł, a EBITDA - 4.039 tys. zł

Zarząd spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym w dniu 29 kwietnia 2022 roku i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Deli2 oferuje produkty od ponad 30 dostawców, m.in. manufaktur, sklepów specjalistycznych, winiarni, piekarni, czy sklepów z żywnością ekologiczną. We wrześniu ub.r. spółka podpisała list intencyjny z Farmer Direct Sp. z o.o. – właścicielem platformy Lokalny Rolnik. Do 2024 roku Deli2 chce dotrzeć do 10 mln klientów. Firma posiada również sklep stacjonarny w Warszawie.