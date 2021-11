55 proc. kupujących wybiera e-sklep kierując się ceną

Zdaniem prawie połowy kupujących przez Internet (48%) korzystnie na wizerunek wpływa informacja czy dany e-sklep sprzedaje produkty certyfikowane, a 49% osób przychylniej patrzy na marki udostępniające i biorące udział w raportach społecznych.

Aż 68% ankietowanych w badaniu wskazuje, że polski rynek e-commerce jest bardziej odpowiedzialny i wyżej przez nich oceniany, niż ten spoza Unii Europejskiej. Składać się na to mogą nie tylko bliższe dostawy, ale również transparentność i społeczne zaangażowanie firm z branży e-commerce - mówi Marta Mikliszańska, Head of Sustainability and Public Affairs w Allegro

E-konsumenci cenią sobie dokładne informacje w zakresie polityki zwrotów (52%) i procesu reklamacji (50%). Połowa ogółu konsumentów zauważa, że zwrot towarów zakupionych przez Internet niesie za sobą negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Raport „Odpowiedzialny e-commerce” został przygotowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej oraz Mobile Institute. Z badania „Odpowiedzialny e-commerce” wynika, że osoby kupujące w sieci preferują transparentne informacje na temat produktów. Podstawą jest szczegółowa informacja o pochodzeniu artykułu, jego składzie, sposobie dostarczania, a przede wszystkim informacja czy cały proces produkcji i konfekcji nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Niezmiennie 55% kupujących kieruje się ceną wybierając sklep internetowy. Następnie wśród sklepów z niższymi cenami będzie wybierał te z wyższą jakością produktów oraz rozpoznawalnymi markami. Jego uwagę przyciągnie również fakt, że sprzedawca prowadzi biznes w sposób ekologiczny oraz że jego produkty są certyfikowane. Przejrzysta polityka zwrotów i procesu reklamacji również w tym przypadku są dodatkowym czynnikiem, który zachęca e-konsumentów. Warto, aby na stronach e-sklepu w widocznym miejscu znajdowały się informacje wartościowe dla klientów, takie jak: składy, certyfikaty i pochodzenie produktów, regulamin zwrotów i reklamacji, wyczerpujące informacje o wysyłce i informacje o inicjatywach społecznych, w które angażuje się marka.