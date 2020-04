60,9 mln zł zysku Amazona w Polsce

Polska firma Amazona, zarządzająca siedmioma centrami logistycznymi, w ub.r. zanotowała wzrost przychodów o 25,5 proc. do 2,23 mld zł oraz zysku netto z 19,71 do 60,87 mln zł. Miała średnio 14,6 tys. pracowników etatowych, a w br. zatrudnia już ok. 16 tys. osób - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Przychody Amazon Fulfillment Poland w całości pochodzą od dwóch zagranicznych spółek koncernu Jeffa Bezosa. Wpływy od firmy Amazon EU zwiększyły się rok do roku z 1,02 do 1,24 mld zł, a od Amazon Services Europe - z 745,7 do 994,3 mln zł.

