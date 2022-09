60. centrum logistyczne InPost w Polsce. Praca dla 300 osób

W zlokalizowanym w bliskim sąsiedztwie Autostrady A1 Central Logistics HUB, centrum logistyczne InPost zajmuje 8500m2, z czego na powierzchnie magazynowe przeznaczono 7500m2. Pozostałą przestrzeń zajmują biura. Otwarta dziś placówka posiada wiele rozwiązań automatyzujących a zarazem przyspieszających procesy związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw. Wśród nich m.in. system automatycznej identyfikacji pojazdów upoważnionych do wjazdu na teren firmy, czy nowoczesne i wydajne automatyczne linie sortujące.

Drugie centrum logistyczne InPost w Łodzi



- Efektywny, nowoczesny i do perfekcji zoptymalizowany łańcuch dostaw to klucz do sukcesu w branży logistycznej. Mogę śmiało powiedzieć, że taki właśnie jest ten oferowany przez InPost. Odpowiednio zlokalizowane centra logistyczne w połączeniu z siecią urządzeń Paczkomat, usługami InPost Fulfillment z doskonałą organizacją pracy kurierów sprawiły, że jesteśmy nie tylko liderami w branży, ale inspirujemy innych. Projektując ten doskonale działający organizm wiemy, że musi on spełniać wymogi nie tylko w kontekście biznesowym, ale przede wszystkim musi odpowiadać na potrzeby społeczne i środowiskowe. Już dziś sieć urządzeń Paczkomat to najbardziej ekologiczna forma dostawy. Nie spoczywamy jednak na laurach i systematyczne realizujemy cele zawarte w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, wśród nich te dotyczące zmniejszania poziomu oddziaływania biznesu na świat. To centrum to kolejna realizacja, obok programu InPost Green City, floty aut elektrycznych czy wprowadzonym tak zwanym ekozwrotom, która pokazuje, że ekologiczna i efektywna logistyka mogą iść ze sobą w parze – podkreśla Dariusz Lipiński, Wiceprezes InPost.

InPost zatrudni prawie 300 osób



W przestrzeni magazynowo-biurowej już dziś pracuje ponad 200 osób, a w najbliższym czasie zatrudnienie wzrośnie do niemal 300. InPost nadal prowadzi procesy rekrutacyjne, poszukując przewoźników, kurierów, pracowników magazynowych i technicznych oraz specjalistów. Oprócz nowoczesnej komfortowej i ergonomicznej przestrzeni magazynowej i biurowej, zatrudnieni pracownicy mogą korzystać z dogodnych parkingów, wiat rowerowych czy ładowarek dla pojazdów elektrycznych.

Nowe centrum usprawni pracę kurierów InPost



Nowe centrum logistyczne InPost pozwoli w jednym czasie obsłużyć 160 - kurierów i kilkadziesiąt stałych połączeń frachtowych. Znacząco skróci czas dostawy paczek do odbiorców zarówno w automatach Paczkomat, jak i w serwisie kurierskim w obrębie 50 kilometrów od Łodzi oraz jej prawostronnej częsci.